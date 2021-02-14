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Гороскоп на сьогодні 14 лютого: Близнятам і Скорпіонам можна сміливо відмовлятися від нестерпних побачень

Сьогодні, 05:54

Астрологічний прогноз на 14 лютого для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз для всіх знаків зодіаку на 14 лютого 2021 року. Для одних цей день буде насичений романтичними подіями, а для інших – нудотно-солодким. І одним, і іншим буде добре, якщо вони почнуть прислухатися до своїх бажань. А якщо ви просто банально забули про свято – швидко читайте 14 ідей, як провести День всіх закоханих незвично і цікаво і робіть все, що вам до снаги, щоб не занапастити цей день.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2021 року, для Овна

Намагайтеся сьогоднішній день провести так, як хочеться вам, коханим. Хочете романтики – йдіть і створюйте, хочете пива перед телевізором – вперед! Блокуйте тих, хто постійно ниє і скаржиться, адже сьогодні вам потрібні тільки позитивні емоції і цікавий серіальчик!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2021 року, для Тельця

Якщо ви вже втомилися від цих нескінченних сердечок, червоного кольору і закликів вітрин магазинів віддатися коханню – просто залишайтеся вдома і дивіться бойовик, якусь документалку або трилер. Влаштуйте розвантажувальний день від романтики.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2021 року, для Близнят

Все, що вам сьогодні некомфортно – припиняйте, прибирайте, уникайте. Це стосується як робочих питань, так і особистих. Якщо кличуть на побачення – прислухайтеся до інтуїції і краще відмовтеся, ніж будете цілий вечір запивати своє роздратування вином.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2021 року, для Рака

Дайте волю своїй романтичній душі і втілюйте в життя всі свої задумки. Кличте на побачення, шліть нудні повідомлення, даруєте валентинки і засипайте поцілунками тих, хто вам подобається. А якщо у вас поки немає коханої людини – просто ощасливте себе!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2021 року, для Лева

Не варто сьогодні вносити в життя кардинальні зміни, якщо тільки це не освідчення від вашого коханого. Інакше дуже скоро ви можете передумати і навіть впасти в депресію. А кому це потрібно? Маркетологи називають цей день найпрекраснішим – чому б не зробити його таким за допомогою улюбленого дозвілля?

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2021 року, для Діви

Ви будете сьогодні такі натхненні, як дитина на Новий рік в очікуванні подарунка. Як кажуть психологи, ми притягуємо те, про що мріємо – сьогодні можете дати волю своїй фантазії. До вечора ви вже будете веселі, щасливі і, скоріш за все, – не одні. Насолоджуйтесь тим, що намрієте!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2021 року, для Терезів

Як організувати побачення, що подарувати, де зробити пропозицію на День святого Валентина. Як же ви втомилися від всієї цієї інформації, яка вас не стосується! Влаштуйте собі детокс-день від усієї цієї нудної романтики і вирушайте в боулінг з друзями або в гості до батьків, а не ось це ось все!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні не варто обтяжувати себе важкими справами і нецікавими співрозмовниками. Якщо вас звуть на побачення – гарненько подумайте, чи хочете ви весь вечір слухати і бачити цю людину. Якщо ні – не соромтеся і відмовляйтеся, а якщо вас все влаштовує – надягайте кращий свій наряд і скоряйте серце.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2021 року, для Стрільця

Насичений день на вас чекає сьогодні з самого ранку: спочатку каву в ліжко, квіти, подарунки, романтична прогулянка містом, неймовірна вечеря в ресторані і пристрасна ніч. Обов'язково запасіться силами, адже це все ще потрібно витримати і не розтанути від почуттів, що вас переповнюють!

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2021 року, для Козорога

Не поспішайте і не намагайтеся встигнути зробити сьогодні те, що не було заплановано. Ну, забули ви про День святого Валентина, ну з ким не буває. Можете виправитися своєю чудовою посмішкою і гарним настроєм. А ввечері знайдете вже інший підхід – індивідуальний!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2021 року, для Водолія

Ну ідеальний же день у вас сьогодні! Кохання і романтика стануть основою вашого відпочинку і вихідного, який ви й самі захочете провести спокійно і в обнімку з коханою людиною. Готуйте смачну їжу або замовляйте доставку, дивіться цілий день фільми або йдіть гуляти містом – робіть, що ваша душа забажає. Тільки нікому і нічого не обіцяйте!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2021 року, для Риби

Цей день створений для того, щоб ви отримували від нього задоволення. Робіть сьогодні тільки те, що вам хочеться, і приймайте все хороше, що роблять для вас! Вечір обіцяє бути дуже пристрасним!

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

Читайте також гороскоп на 2021 рік для знака Риби: вам доведеться пожертвувати кар'єрою заради сім'ї.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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Джерело: Сьогодні
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