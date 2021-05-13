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Гороскоп на сьогодні 13 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, не скигліть!

Сьогодні, 04:50

Астрологічний прогноз на 13 травня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на четвер, 13 травня 2021 року. Не на всіх чекає легкий день, але всім потрібен позитив, а не скиглення, шмарклі, слина. Шукайте краще навколо себе, і буде вам щастя! А підняти настрій собі і оточуючим можна за допомогою презентів і сюрпризів. Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята травня.

Овен (21 березня – 20 квітня)

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Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2021 року, для Овна

Ваша незібраність і метушливість можуть добряче перешкодити реалізувати те, що ви собі запланували. Більше сил витратьте на те, щоб навчитися планувати свої справи і виділяти головне.

Телець (21 квітня – 21 травня)

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Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2021 року, для Тельця

Всі свої справи намагайтеся завершити в першій половині дня, тому що в другій ваш мозок буде спрямований на релакс, споглядання і відпочинок. Вечір у колі найближчих стане ідеальним завершенням дня.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

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Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2021 року, для Близнюків

На вас чекає сьогодні духовне осяяння, коли ви зрозумієте, чого дійсно хочете від життя. Контролюйте емоції і вчинки – вони можуть привести до краху ваших старань.

Рак (22 червня – 22 липня)

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Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2021 року, для Рака

Робочий тиждень добігає кінця, тому наберіться терпіння і не скигліть! Ідеальний день для занять спортом, будь-яких фізичних навантажень і тривалих прогулянок. Не сидіть у чотирьох стінах!

Лев (23 липня – 21 серпня)

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Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2021 року, для Лева

Сьогодні обставини і близькі люди можуть влаштувати вам невеликі випробування. Ви пройдете їх гідно, якщо не будете сидіти склавши руки. Дійте!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

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Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2021 року, для Діви

Не варто сьогодні займатися тими справами, які відтягують вас назад. Не намагайтеся змінювати роботу, йти до начальника з серйозною розмовою. Найкраще, що ви можете зробити – розслабитися і почати отримувати задоволення від життя!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

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Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2021 року, для Терезів

Не найбільш вдалий час будувати з себе Ромео – можете потрапити на відмову, та ще й у грубій формі. Якщо відчуєте себе погано – не варто затягувати з візитом до лікаря. Зірки радять бути обережними з новими знайомствами.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

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Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2021 року, для Скорпіона

Нові знайомства, нові місця, подорожі, спілкування і заяву про себе – що може бути краще і продуктивніше для вас сьогодні? Нічого! Вперед – включайте внутрішнього симпатюлю і насолоджуйтеся всім, що вам уготовано.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

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Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2021 року, для Стрільця

Ви будете почувати себе втомленими і трохи не при справах. Але вас це не повинно засмучувати. Найкраще, що ви можете зробити – зайнятися спортом. Зірки запевняють, що будь-яке фізичне навантаження піде на користь не тільки вашому тілу, а й настрою.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

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Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2021 року, для Козерога

Ви будете сьогодні сумніватися, не захочете нічого вирішувати і будете абсолютно праві! Краще трохи почекайте і не намагайтеся нікого ні в чому переконати! Корисні будуть прогулянки на свіжому повітрі.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

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Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2021 року, для Водолія

Краще всі ваші активності відкласти на інший день, а тепер – побережіть свою енергію і накопичте її. Будь-які ділові контакти і важливі зустрічі краще скасувати. Вам потрібно спокій і час, щоб проаналізувати своє життя!

Риби (20 лютого – 20 березня)

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Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2021 року, для Риб

Саме час вирушити в парк, ліс або просто відпочити за чашкою кави на улюбленій терасі. Слідкуйте за якістю харчування і обов'язково додайте в своє життя спорт.

Зоряний гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

Раніше ми публікували загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку.

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Джерело: Сьогодні
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