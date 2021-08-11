Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Навіщо вітамін C влітку

Мода після 50

Готуємо сезонний соус

Морські курорти в Україні

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Гороскоп на сьогодні 11 серпня для всіх знаків зодіаку: Овни, вибирайте тільки найкраще для себе!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
11 серпня, 06:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологічний прогноз на 11 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 11 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 11 серпня для всіх знаків зодіаку / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 11 серпня 2021 року. День обіцяє бути успішним і продуктивним. Налаштуйтеся на позитив, вберіться і йдіть підкорювати світ.

Реклама

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, загляньте в 10 лайфхаків і встигніть їх втілити в життя в останній місяць спекотної пори.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2021 року, для Овна

Вас чекають сьогодні несподівані повороти долі і всілякі сюрпризи. Не варто занадто близько сприймати негативні нападки в свою сторону – вибирайте тільки найкраще для себе.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2021 року, для Тельця

Реклама

Якщо вас сьогодні зватимуть із собою в компанію, на гучну вечірку або гуляти всю ніч – подумайте ще раз, адже це може принести ревнощі, проблеми в сімейних взаєминах і сварки. Зірки радять звернути увагу на своє здоров'я.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2021 року, для Близнюків

Сьогодні можна легко звертатися до свого начальника і вирішувати будь-яке питання, пов'язане з кар'єрою. Вірте в свої сили, і ви неодмінно досягнете великих висот. Вечір найкраще провести в родинному колі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2021 року, для Рака

День відмінно підходить для будь-якої діяльності, пов'язаної з грошима, продажами, торгівлею. Ви можете зробити те, чого давно хотіли, і зважитися на різку зміну іміджу або роду діяльності. Вірте в себе!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Реклама

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2021 року, для Лева

Краще не заводити нові знайомства, а провести час із тими, кого знаєте вже давно. Не стримуйте своїх емоцій і вірте в те, що ви робите. Увечері складіть план до кінця місяця, щоб нічого не упустити.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2021 року, для Діви

День буде вдалим і дуже успішним для тих Дев, хто не сидітиме склавши руки. Намагайтеся більше часу проводити з тими, хто вам дорогий. У самотніх представників цього знака з'явиться шанс знайти справжнє кохання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2021 року, для Терезів

Реклама

День обіцяє бути насиченим і веселим, якщо тільки ви дозволите йому таким бути. Будьте впевненими в собі і своїх силах, тоді і удача буде на вашому боці. А ось сексуальні контакти зажадають обачності.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні всі ваші зусилля на роботі будуть помічені начальством і принесуть вам похвалу. Не варто брати на себе більше, ніж ви можете потягнути – просто робіть добре те, в чому впевнені. Настрій до вечора буде бомба-хлопавка!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2021 року, для Стрільця

Зірки попереджають вас про небезпеку і застерігають від неправильних вчинків. Намагайтеся робити те, що приносить вам задоволення, а не те, що вас зобов'язує. Не витрачайте занадто багато!

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2021 року, для Козерога

Хороший день, щоб відправитися в подорож і насолодитися відпочинком. Якщо у вас сьогодні робочий день – беріть вихідний і насолоджуйтеся влітку, поки воно ще не закінчилося. Вас це здорово підживити енергією!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2021 року, для Водолія

Ви будете сьогодні успішними в роботі, навчанні і в спілкуванні з новими людьми. Підключайте всю вашу харизму і чарівність, щоб отримати те, чого хочете і по праву заслуговуєте. Уникайте вживання спиртних напоїв.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2021 року, для Риб

Вас чекає переміщення по службових сходах. Отримайте вигідну і дуже цікаву пропозицію, яку обов'язково потрібно обміркувати. Спирайтеся на свої бажання і прислухайтеся до інтуїції.

Раніше ми з'ясували, яка ви азартна гра зодіаку – 12 варіантів для всіх знаків зодіаку.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Обов'язково носити сонцезахисні окуляри
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Збираємо стильний лук на море
Хакнути
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Грета Тунберг на обкладинці Vogue
Подивитися більше фото
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
8 - 14 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти