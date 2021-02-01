Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого: Ракам потрібен графік справ, а Леви будуть задоволені собою

Сьогодні, 05:14

Астрологічний прогноз на 1 лютого для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на понеділок, 1 лютого 2021 року. День буде насиченим і активним, тому зможете вирішити багато робочих питань. Але стежте за своїм емоційним станом, щоб не зіпсувати відносини з оточенням. Вечір обов'язково приділіть собі й розслабтеся.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року для Овна

Ви будете занадто вперті й незговірливі сьогодні, тому можете багато втратити. Не обіцяйте нікому свою допомогу, якщо не зможете її надати. До вечора можете отримати інформацію, яка допоможе вам просуватися в робочих питаннях – не прохукайте її!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року для Тельця

Беріться за вирішення будь-яких проблем. Підтримкою буде турбота рідних і близьких людей. День сприятливий для нових знайомств і зустрічей зі старими друзями. Можлива поява впливового покровителя. Увечері не забудьте як слід розслабитися – вас чекає насичений тиждень!

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року для Близнят

Ви можете легко вирішити будь-яке завдання, якщо тільки докладете більше зусиль. Не лінуйтеся і намагайтеся вибирати оптимальне рішення насамперед для себе. У розмовах з родичами намагайтеся чітко дотримуватися особистих кордонів. Це допоможе вам не розсваритися.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року для Рака

Постарайтеся сьогодні спланувати свій графік на найближчий час і скласти особистий план дій. Потрібно уникати суперечок з колегами і партнерами – ви будете не в виграші. Вечір проведіть з друзями – це надихне вас на прекрасне і світле.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року для Лева

Сьогодні будете справжньою запальничкою і батарейкою, яка здатна зробити все і навіть більше. Тому головне – не лінуйтеся і розпишіть всі плани на день, щоб нічого не пропустити. Увечері ви будете неймовірно задоволені собою – так похваліть себе!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року для Діви

Сьогодні будь-які активні дії матимуть хороші наслідки. Ви зможете закінчити накопичені справи, просто правильно організувавши свій час. Тільки уникайте з'ясування стосунків з будь-ким, інакше сварки і конфліктів не уникнете.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року для Терезів

Можете зіткнутися з труднощами на роботі або почути від колег щось не дуже приємне. Намагайтеся менше на це реагувати, працюйте в своєму темпі. А ще будьте більш впевнені в собі та своїх силах – вам це потрібно, якщо хочете стати переможцем.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року для Скорпіона

Сьогодні можете зіткнутися з несподіваними перешкодами або труднощами, які вас сильно спантеличать і змусять зупинитися. Не намагайтеся просто висмикнути себе із цього стану – краще все продумайте і переживіть, інакше надалі знову будете змушені до цього повертатися. Будьте обережні з грошима, якщо не хочете опинитися з порожніми кишенями.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року для Стрільця

Сьогодні важливо сконцентруватися на важливому, приймаючи серйозні рішення. Орієнтуйтеся тільки на своє бажання і не йдіть на повідку в інших. Можете запланувати шопінг на сьогодні й навіть зміну іміджу, тільки не кардинальну.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року для Козорога

Ви легко досягнете відмінних результатів не тільки в роботі, а й у вирішенні побутових завдань. Не витрачайте свої сили і увагу на дрібниці – краще сконцентруйтеся на головному і важливому для вас. Ви свою мету вже визначили? Адже це дуже мотивує!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року для Водолія

Будь-яку отриману інформацію сьогодні потрібно ретельно фільтрувати, щоб не прийняти рішення, за які потім буде соромно. Вдалими виявляться всі заплановані покупки, а от від спонтанних ліпше відмовитися – вони сильно вдарять по кишені, причому і задоволення не принесуть.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року для Риб

Якщо ви ретельно розплануєте цей день, то легко зможете подолати всі справи, що нагромадилися. І вже в другій половині дня будете почуватися переможцем. Тож і порадуйте себе чимось приємним і цікавим – ви це заслужили.

Гороскоп на рік Бика – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

Читайте також гороскоп на 2021 рік для знака Риби: вам доведеться пожертвувати кар'єрою заради сім'ї.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Перша повня 2021 року: особливості дня 28 січня і що не можна робити Гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога
гороскоп астрологія знаки зодіаку гороскоп на сьогодні
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию

Популярні статті

Вчора, 16:36Зірково

Крістен Стюарт шокує схожістю з принцесою Діаною. Порівняйте самі

Вчора, 12:38Зірково

Дан Балан повернувся на "Голос країни". Його помітили з Тіною Кароль (фото)

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:07Психо

Гороскоп на сьогодні 31 січня: у Водолія буде занепад сил, а у Риб – день пустощів

30 січняЗірково

Танці Данилка і нові дивовижні герої: як пройшов другий ефір шоу "Маска"

30 січняЗірково

Дочка Юлії Началової залишилася без спадщини через ексбойфренда мами

30 січняЗірково

Принц Гаррі приїде до Лондона без Меган Маркл – ЗМІ

30 січняЗірково

Як живеться з тещею. Українські зірки поділилися власним досвідом

30 січняЗірково

"Ну могла б і мене обробити": Полякова присоромила Могилевську за фотошоп

30 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 січня: Овни задовольнять всі свої дрібні бажання, а Тельці будуть в ударі

29 січняЗірково

Клінічна смерть, два шлюби і пародії: все про Олександра Скічка, нового голову Черкаської ОДА

29 січняЗірково

Слава Камінська показала нового коханого на відпочинку на Мальдівах: відео

29 січняСмачно

Як приготувати пунш: ТОП-5 рецептів зігрівального напою

29 січняЗірково

Скільки мільйонів Єфремов зберігає в банку: його дружина вимагає доступ до грошей

29 січняЗірково

Ікона Америки та великий оратор. Цитати Опри Вінфрі, які надихнуть вас в будь-якій ситуації

29 січняЗірково

Оля Полякова та Наталя Могилевська ефектно "запалюють" на дні народженні у Кухар (відео)

Новини партнерів

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Отдых в Египте привел украинку в бешенство
Отдых в Египте привел украинку в бешенство
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Звезды нашли способ делать фото так, чтобы не было видно морщин
Звезды нашли способ делать фото так, чтобы не было видно морщин
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти