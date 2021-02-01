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Гороскоп на сегодня 1 февраля: Ракам нужен график дел, а Львы будут довольны собой

Сегодня, 05:14

Астрологический прогноз на 1 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 1 февраля 2021 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими. Вечер обязательно уделите себе и расслабьтесь.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, для Овна

Вы будете слишком упрямы и несговорчивы сегодня, поэтому многое можете просто упустить. Не обещайте никому свою помощь, если не сможете ее оказать. К вечеру можете получить информацию, которая поможет вам двигаться дальше в рабочих вопросах – не профукайте ее!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, для Тельца

Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой послужит забота родных и близких людей. День благоприятен для новых знакомств и встреч со старыми друзьями. Возможно появление влиятельного покровителя. Вечером не забудьте как следует расслабиться – вас ждет насыщенная неделя!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, для Близнецов

Вы можете легко решить любую задачу, если только приложите больше усилий. Не ленитесь и старайтесь выбирать оптимальное решение в первую очередь для себя. В разговорах с родственниками старайтесь четко соблюдать личные границы. Это позволит вам не разругаться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, для Рака

Постарайтесь сегодня спланировать свой график на ближайшее время и составить личный план действий. Нужно избегать споров с коллегами и партнерами – вы будете не в выигрыше. Вечер проведите с друзьями – это вдохновит вас на прекрасное и светлое.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, для Льва

Сегодня будете настоящей зажигалкой и батарейкой, которая способна сделать все и даже больше. Поэтому главное – не ленитесь и распишите все планы на день, чтобы ничего не упустить. Вечером вы будете невероятно довольны собой – так похвалите же себя!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, для Девы

Сегодня любые активные действия будут иметь хорошие последствия. Вы сможете решить накопившиеся дела, просто правильно организовав свое время. Только избегайте выяснения отношений с кем-либо, иначе ссоры и конфликтов вам не избежать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, для Весов

Можете столкнуться с трудностями на работе или услышать от коллег что-то не очень приятное. Старайтесь меньше на это реагировать, двигайтесь в своем темпе. А еще будьте более уверены в себе и своих силах – вам это нужно, если хотите стать победителем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня можете столкнуться с неожиданными препятствиями или затруднениями, которые вас сильно озадачат и заставят остановиться. Не пытайтесь просто выдернуть себя из этого состояния – лучше все продумайте и переживите, иначе в дальнейшем снова нужно к этому возвращаться. Будьте аккуратнее с деньгами, если не хотите оказаться с пустыми карманами.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, для Стрельца

Сегодня важно сконцентрироваться на важном, принимая серьезные решения. Ориентируйтесь только на свое желание и не идите на поводу у других. Можете запланировать шопинг на сегодня и даже смену имиджа, только не кардинальную.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, для Козерога

Вы легко добьетесь отличных результатов не только в работе, но и в решении бытовых задач. Не растрачивайте свои силы и внимание на пустяки – лучше сконцентрируйтесь на главном и важном для вас. Вы свои цели уже обозначили? А ведь это очень мотивирует!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, для Водолея

Любую полученную информацию сегодня нужно тщательно фильтровать, чтобы не принять решения, за которые потом будет стыдно. Удачными окажутся все запланированные покупки, а вот от спонтанных лучше отказаться – они сильно ударят по карману, причем удовольствия не принесут.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, для Рыб

Если вы детально распланируете этот день, то легко сможете решить все накопившиеся дела. И уже во второй половине дня будете чувствовать себя победителем. Так порадуйте же себя чем-то приятным и интересным – вы это заслужили.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня
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