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Магнітні бурі у вересні 2021 року: місяць буде неспокійний

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 серпня, 18:28
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Практично на всі головні свята вересня очікується серйозні магнітні бурі, перша з яких припадає на День знань.
Коли очікуються магнітні бурі у вересні
Коли очікуються магнітні бурі у вересні / Фото: Колаж: Сьогодні

Не встигли ми провести літо, яке на прощання підкинуло потужну магнітну бурю, як на порозі маячить вересень зі своїми "сюрпризами".

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Коли нас турбуватимуть магнітні бурі на початку осені 2021 року, яка буде геомагнітна обстановка на свята вересня, День знань, День осіннього рівнодення, Різдво Пресвятої Богородиці і в інші дні? Читайте прогноз геомагнітних коливань на вересень у нашій статті.

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Осінь почнеться неспокійно буквально з перших чисел. Уже на День знань Сонце проявить відчутну активність, яка протримається протягом трьох днів, з 1 по 3 вересня .

Наступна серйозна магнітна буря очікується 11 вересня , саме на церковне свято Усікновення глави Іоанна Хрестителя.

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Остання декада вересня також неспокійна в геомагнітної сфері: штормитиме з 20 вересня практично до самого кінця місяця, а також на Різдво Пресвятої Богородиці, 21 вересня .

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Якщо заздалегідь знати прогноз магнітних бур, то метеозалежні люди зможуть убезпечитися від негативного впливу Сонця і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що Сонце мінливе , і прогноз магнітних бур може змінюватися.

Прогноз магнітних бурь на вересень 2021 року

  • Незначні магнітні коливання у вересні можливі: 2, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 29 числа.
  • Серйозні магнітні бурі очікуються1, 3, 11, 21 вересня.

Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:

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Раніше ми публікували місячний календар на вересень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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