Гороскоп на неделю 13-19 декабря: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 13-19 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Настроение следующей недели движется от ощущения суеты и озабоченности в сторону позитива и уверенности в себе . Внимание людей фокусируется не на мелочах, а на более глобальных вещах, доброжелательных отношениях, активной деятельности.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Понедельник у Овнов будет совершенно не таким, как вы себе наметили, но зато он сможет порадовать вас во многих сферах жизни, в том числе и финансовой . А вот ближе к выходным возможны потери. Не нужно так доверчиво относиться к окружающим. Их обещания не всегда выполняются так, как вам хочется. На выходных постарайтесь никого не обидеть.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Неделя Тельцов стартует с того, что вы сможете блеснуть собственной значимостью и целеустремленностью. Благодаря этому вы добьетесь многих целей. Но вот в пятницу ваша привлекательность в глазах окружающих плавно померкнет, а на ее место придет непонимание. К этому факту лучше отнестись философски, а выходные полностью посвятить себе.

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Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Близнецам не привыкать к шероховатостям и поворотам судьбы. Если в среду вы предъявите слишком много жалоб и претензий к окружающим, то это мало кому понравится. Но уже к концу недели к вам вернется бодрость духа и позитивный настрой, помогая справиться с накопившимися проблемами. Ваши планы на субботу и воскресенье сбудутся.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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У Раков будет скучная семидневка, когда вам сложно достичь взаимопонимания с окружающими. Хотя во многом виноваты вы сами. Во вторник прежде чем что-то делать или говорить, анализируйте свои мотивы и не забывайте думать о последствиях. Но вы не останетесь наедине с проблемами – благодарите друзей за своевременную помощь и поддержку.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

У Львов наступает активная и в целом благоприятная неделя . И все это, несмотря на какие-то ограничения, условности и запреты. Люди доверяют вашим словам и прислушиваются к вашему мнению, благодаря чему вы можете манипулировать их настроением и добиваться своих целей. В понедельник вам повезет в работе, а в пятницу удача улыбнется в личной жизни.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Если с самого начала семидневки Девы не будут поддаваться вялости и апатии, то их ждет творческое вдохновение , активная работа и успех. В четверг вы способны очаровывать и привлекать внимание окружающих. Вам решать, будете ли вы использовать это для достижения своих целей. Выходные способствуют накоплению нового опыта и знаний.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Весы окунутся в большой объем работы, но при всей загруженности ваш труд будет ненапрасным и принесет удовольствие и прибыль . Чтобы избежать просчетов и неприятностей в пятницу, будьте осмотрительны и внимательны даже к мелочам и не идите на авантюрные предложения. Лучше всего держать свое мнение при себе.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Почти вся неделя у Скорпионов будет немного взвинченной и напряженной, а все из-за сложности в личных взаимоотношениях , причем это будет взаимно. Как в понедельник поведете себя вы – так, практически зеркально, поступят по отношению к вам. Держите под контролем свою раздражительность – и тогда вы вскоре почувствуете, что все налаживается.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

На предстоящей неделе Стрельцам следует более внимательно отнестись к происходящим событиям. В среду обратите внимание на знаки, которые посылает вам судьба – это предвестники приятных перемен в работе и личной жизни . Ваши новые знакомые могут перевернуть ваше прежнее представление о вещах и о мире в целом. На выходных поберегите здоровье.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Неплохая полоса начинается у Козерогов. В четверг вы обнаружите, что попали в центр внимания окружающих, не прилагая для этого никаких усилий. Это может вам помочь в решении личных вопросов. Где бы вы ни находились, вы постоянно будете испытывать взаимодействие с людьми и можете рассчитывать на их поддержку. В выходные вам придется выполнить обещание.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Водолеи, будьте готовы к тому, что на предстоящей неделе вам придется серьезно поработать , но не столько физически, сколько психологически. Во вторник трудовой коллектив или партнеры будут ждать от вас решительных действий – не упустите момент. Постарайтесь выдержать схватку с оппонентами, и при этом не испортить отношения с близкими людьми.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

В начале следующей недели у Рыб возможны какие-то неприятности в работе, связанные с несостыковкой по времени или же с его отсутствием. Просто почаще смотрите на часы, чтобы не пропустить ничего важного. В четверг постарайтесь точнее оценивать свои возможности. Зато на выходных к вам вернется прежняя уверенность в себе, и у вас все наладится.

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