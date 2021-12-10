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Місячний календар на тиждень 13-19 грудня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
10 грудня, 11:20
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Згідно з місячним календарем, найкращими та щасливими днями наступного тижня будуть понеділок, середа, п'ятниця та неділя.
Який сьогодні місячний день
Який сьогодні місячний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину грудня 2021 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також про характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитись від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 13-19 грудня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 13-19 грудня 2021 року

  • 13 грудня, понеділок – 10-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

  • 14 грудня, вівторок – 11-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, коли важливо тримати емоції під контролем.

  • 15 грудня, середа – 12-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя та співчуття, які повернуться до вас сторицею.

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  • 16 грудня, четвер – 13-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнюки. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

  • 17 грудня, п'ятниця – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнюки. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.

  • 18 грудня, субота – 15-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнюки. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день спокуси, у цей період людина погано контролює свої слабкості.

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  • 19 грудня, неділя – 16-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – повня о 6:36. День гармонії, спокою та єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у грудні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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