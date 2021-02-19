Астрологічний прогноз на вихідні 20 і 21 лютого

Гороскоп для кожного знака зодіаку

Пролежати все вихідні на дивані або знайти собі динамічні заняття – вибирати вам, а зірки дають свої підказки. Чим зайнятися на вихідні і чого краще не робити, розповів астротаролог Максим Гордєєв у студії "Ранку з Україною" і дав астрологічний прогноз на ці вихідні – 20 та 21 лютого.

Овен

Відпочинок, відпочинок і ще раз відпочинок. Цього вимагає ваша душа, мозок і тіло.

Телець

Спонтанна подорож – ось, що вам дійсно потрібно на цих вихідних. Дійте!

Близнята

Не дайте вашому поганому настрою зіпсувати вам відпочинок. Адже ви як ніхто заслуговуєте його.

Рак

Витратьте ці два дні на самого себе. А гарячий шоколад, піца і хороший фільм стануть прекрасними союзниками.

Лев

Ви як ніхто вмієте класно відпочивати. Але не забувайте про межі і велику кількысть води вранці.

Діва

Ваша сім'я дуже потребує підтримки. Тому присвятіть ці вихідні саме їй.

Терези

Будьте готові до раптової зміни планів. Але не хвилюйтеся, навіть це не зіпсує ваші вихідні.

Скорпіон

Єдине, що рекомендують вам зірки, – міцний і здоровий сон. Але не забудьте вимкнути всі гаджети.

Стрілець

Зірки рекомендують провести ці вихідні динамічно. Тому беріть санчата або лижі і гайда на вулицю.

Козоріг

Ніхто вас не буде картати за те, що ви пролежите ці два дні на дивані. Запасіться снеками та нехай весь світ зачекає.

Водолій

Ці вихідні зірки рекомендують присвятити здоров'ю. Але не займайтеся самолікуванням – краще зверніться до професіоналів.

Риби

Ванна з ефірними маслами, турецькі лазні, тайський масаж і романтичне побачення – ось ваші рекомендації на ці два дні.

Астрологічний прогноз на вихідні 20-21 лютого – дивіться відео:

Читайте також любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися