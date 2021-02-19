Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Астрологічний прогноз на вихідні 20 і 21 лютого

Вчора, 17:43

Гороскоп для кожного знака зодіаку

Пролежати все вихідні на дивані або знайти собі динамічні заняття – вибирати вам, а зірки дають свої підказки. Чим зайнятися на вихідні і чого краще не робити, розповів астротаролог Максим Гордєєв у студії "Ранку з Україною" і дав астрологічний прогноз на ці вихідні – 20 та 21 лютого.

Овен

Відпочинок, відпочинок і ще раз відпочинок. Цього вимагає ваша душа, мозок і тіло.

Телець

Спонтанна подорож – ось, що вам дійсно потрібно на цих вихідних. Дійте!

Близнята

Не дайте вашому поганому настрою зіпсувати вам відпочинок. Адже ви як ніхто заслуговуєте його.

Рак

Витратьте ці два дні на самого себе. А гарячий шоколад, піца і хороший фільм стануть прекрасними союзниками.

Лев

Ви як ніхто вмієте класно відпочивати. Але не забувайте про межі і велику кількысть води вранці.

Діва

Ваша сім'я дуже потребує підтримки. Тому присвятіть ці вихідні саме їй.

Терези

Будьте готові до раптової зміни планів. Але не хвилюйтеся, навіть це не зіпсує ваші вихідні.

Скорпіон

Єдине, що рекомендують вам зірки, – міцний і здоровий сон. Але не забудьте вимкнути всі гаджети.

Стрілець

Зірки рекомендують провести ці вихідні динамічно. Тому беріть санчата або лижі і гайда на вулицю.

Козоріг

Ніхто вас не буде картати за те, що ви пролежите ці два дні на дивані. Запасіться снеками та нехай весь світ зачекає.

Водолій

Ці вихідні зірки рекомендують присвятити здоров'ю. Але не займайтеся самолікуванням – краще зверніться до професіоналів.

Риби

Ванна з ефірними маслами, турецькі лазні, тайський масаж і романтичне побачення – ось ваші рекомендації на ці два дні.

Астрологічний прогноз на вихідні 20-21 лютого – дивіться відео:

Читайте також любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Погода для знаків зодіаку - кому краще не гуляти в мороз
гороскоп прогноз астрологія знаки зодіаку
Джерела: Сьогодні , facebook/Максим Гордеев
Реклама

Новини партнерів

Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Екатерина Кухар из “Танцев со звездами“ показала смелое фото
Екатерина Кухар из “Танцев со звездами“ показала смелое фото
Алена Мозговая замилувала снимком их с Аксельродом дочери
Алена Мозговая замилувала снимком их с Аксельродом дочери

Популярні статті

Вчора, 14:06Events

Красиві привітання з днем народження чоловікові в листівках, віршах і прозі

Вчора, 12:49Зірково

Батьки покійної Фріске продають квартиру дочки. Покупець всіх здивує

Вчора, 06:43Психо

Гороскоп на сьогодні 19 лютого: у Рака любовні справи на першому плані, а Левам потрібно зайнятися облаштуванням будинку

18 лютогоЗірково

Камалія не могла вийти заміж через психологічну травму: "Було дуже страшно"

18 лютогоСмачно

Солянка збірна м'ясна по-домашньому: простий рецепт

18 лютогоЗірково

Діти Пугачової і Галкіна здивували новим талантом: "На це можна дивитися вічно"

18 лютогоФаново

Чоловік надіслав дружині своє фото з відпочинку і повернувся додому холостяком

18 лютогоЗірково

"Так боляче": Брильська, Ахеджакова та інші зірки про смерть Андрія Мягкова

18 лютогоЗірково

Син Наташі Корольової станцював на пілоні зі своєю дівчиною під хіт мами: відео

18 лютогоСмачно

Класичний рецепт яблучного штруделя з родзинками і корицею

18 лютогоЗірково

Помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром"

18 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Близнюки страждають від впливу ретроградного Меркурія, а Левам потрібен контроль

17 лютогоЗірково

Найміцніші пари шоу-бізнесу

17 лютогоСмачно

Як запекти соковите м'ясо – зробіть це в рукаві

17 лютогоСмачно

Як приготувати соус бешамель: 3 смачних рецепти

17 лютогоЗірково

У Мережі розкритикували новий імідж Регіни Тодоренко: "Старить цей образ"

Новини партнерів

Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Гороскоп на год: что ждет Драконов, Змей, Лошадей и Коз
Гороскоп на год: что ждет Драконов, Змей, Лошадей и Коз
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Петро Чорний розлучився з дружиною після 26 років шлюбу
Петро Чорний розлучився з дружиною після 26 років шлюбу
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти