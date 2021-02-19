Астрологический прогноз на выходные 20 и 21 февраля
Гороскоп для каждого знака зодиака
Пролежать все выходные на диване или найти себе динамичные занятия – выбирать вам, а звезды дают свои подсказки. Чем заняться на выходные и чего лучше не делать, рассказал астро-таролог Максим Гордеев в студии "Ранку з Україною" и дал астрологический прогноз на эти выходные – 20 и 21 февраля.
Отдых, отдых и еще раз отдых. Этого требует ваша душа, мозг и тело.
Спонтанное путешествие – вот, что вам действительно нужно на этих выходных. Действуйте!
Не дайте вашему плохому настроению испортить вам отдых. Ведь вы как никто заслуживаете него.
Потратьте эти два дня на самого себя. А горячий шоколад большая пицца и хороший фильм станут прекрасными союзниками.
Вы, как никто, умеете классно отдыхать. Но не забывайте о границах и большое количество воды утром.
Ваша семья очень нуждается в поддержке. Поэтому посвятите эти выходные именно ей.
Будьте готовы к внезапному изменению планов. Но не волнуйтесь, даже это не испортит ваши выходные.
Единственное, что рекомендуют вам звезды – крепкий и здоровый сон. Но не забудьте выключить все гаджеты.
Звезды рекомендуют провести эти выходные динамично. Поэтому берите санки или лыжи и айда на улицу.
Никто вас не будет корить за то, что вы пролежите эти два дня на диване. Запаситесь снеками и пусть весь мир подождет.
Эти выходные звезды рекомендуют посвятить здоровью. Но не занимайтесь самолечением – лучше обратитесь к профессионалам.
Ванна с эфирными маслами, турецкие бани, тайский массаж и романтическое свидание – вот ваши рекомендации на эти два дня.
Астрологический прогноз на выходные 20-21 февраля – смотрите видео:
Читайте также любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное