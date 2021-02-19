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Астрологический прогноз на выходные 20 и 21 февраля

Сегодня, 17:43

Гороскоп для каждого знака зодиака

Пролежать все выходные на диване или найти себе динамичные занятия – выбирать вам, а звезды дают свои подсказки. Чем заняться на выходные и чего лучше не делать, рассказал астро-таролог Максим Гордеев в студии "Ранку з Україною" и дал астрологический прогноз на эти выходные – 20 и 21 февраля.

Овен

Отдых, отдых и еще раз отдых. Этого требует ваша душа, мозг и тело.

Телец

Спонтанное путешествие – вот, что вам действительно нужно на этих выходных. Действуйте!

Близнецы

Не дайте вашему плохому настроению испортить вам отдых. Ведь вы как никто заслуживаете него.

Рак

Потратьте эти два дня на самого себя. А горячий шоколад большая пицца и хороший фильм станут прекрасными союзниками.

Лев

Вы, как никто, умеете классно отдыхать. Но не забывайте о границах и большое количество воды утром.

Дева

Ваша семья очень нуждается в поддержке. Поэтому посвятите эти выходные именно ей.

Весы

Будьте готовы к внезапному изменению планов. Но не волнуйтесь, даже это не испортит ваши выходные.

Скорпион

Единственное, что рекомендуют вам звезды – крепкий и здоровый сон. Но не забудьте выключить все гаджеты.

Стрелец

Звезды рекомендуют провести эти выходные динамично. Поэтому берите санки или лыжи и айда на улицу.

Козерог

Никто вас не будет корить за то, что вы пролежите эти два дня на диване. Запаситесь снеками и пусть весь мир подождет.

Водолей

Эти выходные звезды рекомендуют посвятить здоровью. Но не занимайтесь самолечением – лучше обратитесь к профессионалам.

Рыбы

Ванна с эфирными маслами, турецкие бани, тайский массаж и романтическое свидание – вот ваши рекомендации на эти два дня.

Астрологический прогноз на выходные 20-21 февраля – смотрите видео:

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Источники: Сегодня , facebook/Максим Гордеев
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