Як підключитися до мережі іншого оператора – інструкція

Влада попереджає, що окупанти мріють залишити нас без можливості комунікувати, але цього не станеться, якщо ми знаємо ці правила

Як підключитися до іншого оператора, якщо зник зв'язок / Фото: pixabay.com

Зв'язок та інформаційне забезпечення грає дуже велику роль у сучасному світі, особливо, якщо в ньому йде війна. Ми вже писали, що у додатку Дія з'явилася функція радіо, щоб завжди бути в курсі новин. А тепер розповімо, як завжди залишатись на зв'язку.

Мобільні оператори Vodafone, Київстар і lifecell спільно з Держспецзв'язку України, Мінцифрою та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв'язку запустили національний роумінг.

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Завдяки цьому ми завжди зможемо підключатися до мережі інших операторів, якщо зв'язок вашого зникне.

Як підключитися до мережі іншого оператора

Вимкнути автовибір мережі

на Android: Налаштування — Мобільна мережа (або Підключення) — Оператор на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі

Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL

Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Важливо! Намагайтеся щодня повернутися до мережі оператора.

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Нагадаємо алгоритм дій від фахівців, якщо ви помітили дитину без дорослих.

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