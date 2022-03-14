Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life No Stress

Як підключитися до мережі іншого оператора – інструкція

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 березня, 17:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Влада попереджає, що окупанти мріють залишити нас без можливості комунікувати, але цього не станеться, якщо ми знаємо ці правила
Як підключитися до іншого оператора, якщо зник зв'язок
Як підключитися до іншого оператора, якщо зник зв'язок / Фото: pixabay.com

Зв'язок та інформаційне забезпечення грає дуже велику роль у сучасному світі, особливо, якщо в ньому йде війна. Ми вже писали, що у додатку Дія з'явилася функція радіо, щоб завжди бути в курсі новин. А тепер розповімо, як завжди залишатись на зв'язку.

Мобільні оператори Vodafone, Київстар і lifecell спільно з Держспецзв'язку України, Мінцифрою та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв'язку запустили національний роумінг.

Реклама

Завдяки цьому ми завжди зможемо підключатися до мережі інших операторів, якщо зв'язок вашого зникне.

Як підключитися до мережі іншого оператора

  • Вимкнути автовибір мережі
  1. на Android: Налаштування — Мобільна мережа (або Підключення) — Оператор
  2. на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі
  • Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL
  • Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
  • Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Важливо! Намагайтеся щодня повернутися до мережі оператора.

Реклама

Нагадаємо алгоритм дій від фахівців, якщо ви помітили дитину без дорослих.

Також читайте: онлайн-навчання для школярів в умовах війни: дата початку, подробиці проекту.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Наші янголи-охоронці

Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти