У додатку Дія з'явилася функція радіо. Як його слухати

За допомогою нової функції популярної телефонної програми ви завжди будете знати про останні та найважливіші події

У програмі Дія з'явилося радіо / Фото: pixabay.com

Дев'ятнадцятий день вторгнення Росії в Україну для нас вже давно не здається страшним сном, це звична реальність, у якій нам поки що доводиться перебувати і бути готовими до всього. Щоб не моніторити новини з ранку до ночі, але завжди залишатися в курсі того, що відбувається – слухайте радіо у додатку Дія.

За ці тижні війни ми зрозуміли, що інформаційну атаку не можна ігнорувати, дуже важливо завжди відрізняти правду від фейків, якими супротивники зомбують своє населення, але не зможуть зробити того ж із нами. Щоб завжди залишатися в курсі найсвіжіших і найправдивіших новин, додаток Дія запустив радіо.

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Тепер разом із Дія.TV, де ми можемо дивитися марафон із новинами, нам доступно і радіо, навіть якщо у нашому місті звичайні радіостанції не працюють.

У додатку Дія з'явилося радіо

Як користуватися програмою Дія.Радіо

Зайдіть у додаток Дія та натисніть "Послуги". Виберіть Дія.Радіо.

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