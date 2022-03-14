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У додатку Дія з'явилася функція радіо. Як його слухати

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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14 березня, 16:00
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За допомогою нової функції популярної телефонної програми ви завжди будете знати про останні та найважливіші події
У програмі Дія з'явилося радіо
У програмі Дія з'явилося радіо / Фото: pixabay.com

Дев'ятнадцятий день вторгнення Росії в Україну для нас вже давно не здається страшним сном, це звична реальність, у якій нам поки що доводиться перебувати і бути готовими до всього. Щоб не моніторити новини з ранку до ночі, але завжди залишатися в курсі того, що відбувається – слухайте радіо у додатку Дія.

За ці тижні війни ми зрозуміли, що інформаційну атаку не можна ігнорувати, дуже важливо завжди відрізняти правду від фейків, якими супротивники зомбують своє населення, але не зможуть зробити того ж із нами. Щоб завжди залишатися в курсі найсвіжіших і найправдивіших новин, додаток Дія запустив радіо.

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Тепер разом із Дія.TV, де ми можемо дивитися марафон із новинами, нам доступно і радіо, навіть якщо у нашому місті звичайні радіостанції не працюють.

У додатку Дія з'явилося радіо
У додатку Дія з'явилося радіо

Як користуватися програмою Дія.Радіо

  1. Зайдіть у додаток Дія та натисніть "Послуги".
  2. Виберіть Дія.Радіо.

Нагадаємо, що ПриватБанк виплачує по 6,5 тис. грн – хто і як зможе отримати допомогу.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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