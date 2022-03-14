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Якщо ви помітили дитину без дорослих: алгоритм дій від спеціалістів

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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14 березня, 15:29
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Російсько-українська війна щодня розлучає батьків та дітей. Своєчасне та правильне реагування при зустрічі з дитиною, яка загубилася, збереже їй життя та значно збільшить шанс повернути її до сім'ї
Як допомогти дитині, яка загубилася
Як допомогти дитині, яка загубилася / Фото: Колаж: Сьогодні

В умовах воєнного стану діти губляться частіше і за інших обставин, ніж у мирний час – через обстріли, завали, під час евакуації.

Через військові дії діти можуть опинятися далеко від батьків або потрапляти у кризові ситуації. Наше спільне завдання їм допомогти! – наголошує уповноважена Президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук.

Якщо ви помітили дитину, яка стоїть чи гуляє одна, реагувати потрібно негайно. Але, перш ніж дзвонити в 102, необхідно переконатися, що дитина дійсно загубилася, і доставити її в безпечне місце. Офіс президента спільно з Міністерством соціальної політики та ЮНІСЕФ розробили єдиний алгоритм дій для тих, хто побачив дитину без дорослих.

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Якщо ви побачили самотню дитину:

  1. Переконайтеся, що дитина справді без супроводу. Можливо, дорослі просто кудись відійшли? Запитайте людей поблизу, чи не знають вони дитину.
  2. Запитайте у дитини, як її звуть і звідки вона. Спробуйте дізнатися, коли він бачив маму/тата або іншого дорослого, який був з ним.
  3. По можливості відведіть дитину в тепле та безпечне місце, де є інші дорослі, поряд із місцем, де її знайшли. Не залишайте дитину на самоті.
  4. Зателефонуйте за номером 102, повідомте до найближчого відділення поліції або зверніться до представників місцевої влади.

В Офісі президента також розробили докладну інструкцію для волонтерів та батьків.

Алгоритм дій для тих, хто побачив дитину без дорослих
Алгоритм дій для тих, хто побачив дитину без дорослих / Фото: UNICEF

Як налагодити контакт із незнайомою дитиною: поради психолога

  • Не торкайтеся чужої дитини, якщо в цей момент їй не загрожує небезпека (автомобілі на дорозі, обвал або повітряна тривога).
  • Не наближайтесь до упору, зберігайте дистанцію в один метр. Присядьте, щоб встановити зоровий контакт. Тримайтеся впевнено та спокійно. Усміхніться і привітайтеся з дитиною, обов'язково представтеся їй.

Необхідно заспокоїти дитину, перш ніж ставити їй запитання. Найкраще у цьому допоможе правильне дихання. Попросіть дитину вдихнути, ніби вона нюхає квітку, і видихнути, ніби задує свічку на торті, – рекомендує дитячий психолог Юлія Шубіна.

  • Запитайте у дитини, як її звуть. Поцікавтеся, де його батьки, і як він опинився тут.

Якщо дитина впевнена, що батьки прийдуть за нею, треба почекати маму чи тата. Продовжуйте спілкуватися до цього моменту. Запитайте, чи є у дитини домашні тварини чи улюблена іграшка. Не дійте без пояснень, проговорюйте кожен свій крок, – зазначає Шубіна.

  • Якщо прийшли люди, які називають себе батьками дитини – не йдіть відразу. Запитайте у дитини, чи знає вона цих людей і чи радий, що вони повернулися.
  • Якщо протягом 10 хвилин ніхто не з'явився – фахівці радять дзвонити до поліції та уточнювати подальші дії.

Telegram-канали з інформацією про знайдених та втрачених дітей

ДИТИНА НЕ САМА

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Офіс Президента України спільно з Міністерством соціальної політики та ЮНІСЕФ створили бот "Дитина не сама" для допомоги дітям у воєнний час.

Він містить інструкцію на випадок, якщо ви виявили самотню дитину. Щоб отримати її – натисніть/start . У меню виберіть пункт "Знайшов дитину". Далі ви отримаєте покроковий алгоритм. Він представлений інфографікою.

Крім того, в роботі можна знайти контакти гарячої лінії підтримки дітей, сімей та соціальних працівників:

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Київстар

+380675679845

+380969905450

Lifecell

+380636614252

+380633994592

Vodafonе

+380953271521

ПОШУК ЗНИКЛИК

У Міністерстві цифрової трансформації також рекомендують звертатися в Telegram-канал "Пошук зниклих", який надає інформацію про знайдених та втрачених дітей. Подати оголошення можна через Telegram-бот.

У заявці необхідно вказати:

  • ім'я та прізвище дитини
  • рік її народження
  • обставини, за яких дитина зникла
  • коли ви його знайшли
  • ваш контактний номер

При подачі заявки на наш Telegram-канал потрібно бути уважніше до всіх деталей. Зокрема, за яких обставин дитина була знайдена або втрачена. Також дуже важливо залишити контакт. Це обов'язково має бути український номер телефону. Ми не приймаємо заявок із російських номерів, щоб уникнути диверсій, – пояснила засновниця проекту, телеведуча Катя Осадча.

Найбільше запитів зараз надходить із Маріуполя, Ірпеня та Бучі. Адже ці міста здебільшого перебувають без зв'язку.

Ми дуже просимо всіх, хто заповнює заявку, вказувати місто, регіон, номер телефону та, звичайно, ім'я та прізвище зниклого, рік народження. Всі деталі, які запитує бот, – надзвичайно важливі. І це зробить пошук максимально швидким, – наголосила Осадча.

У рядку пошуку Telegram-каналу "Пошук зниклих" введіть ім'я та прізвище дитини, щоб перевірити, чи хтось її розшукує. Telegram-канал також приймає заявки на пошук дорослих людей, зв'язок з якими було втрачено. Організатори просять усіх перевірити і своє прізвище, щоби переконатися, що вас ніхто не розшукує.

Правоохоронці, волонтери та психологи закликають українців бути уважнішими до дітей під час війни. На початку березня 11-річний хлопчик із України самостійно перетнув українсько-словацький кордон. Цікаво, що протягом усього шляху дитині ніхто не допоміг.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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