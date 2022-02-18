В Україні з’явився перший онлайн-театр. Як і де дивитися постановки

Тепер ви можете, не виходячи з дому, дивитися хоч "Наталку Полтавку", хоч "Ромео та Джульєтту"

В Україні з'явився перший онлайн-театр DRAMOX / Фото: пресслужба, pixabay.com

Поки одні українці масово і не роздумуючи летять хто куди, інші – спокійно сидять у рідній країні та насолоджуються маленькими рутинними радощами: кава з друзями, прогулянками із собаками, кіно та театрами на вихідних. А тепер ще з'явилася чудова новина – у лютому в Україні запустилася перша театральна стрімінгова платформа DRAMOX з найбільшим репертуаром якісних відеоверсій вистав у постановці найкращих українських театрів. А це означає, що тепер будь-хто, незалежно від місця перебування, зможе насолоджуватися виставами відомих українських та світових театрів у себе вдома.

Онлайн-театр DRAMOX містить у собі найбільшу колекцію українського театрального контенту. На сьогоднішній день доступні для перегляду десятки вистав у постановці 18 театрів, серед яких Львівська Національна опера, Театр ім. Лесі Українки, Театр 360 градусів, Театр на лівому березі, Одеський драматичний театр ім. Василька, театри "ДАХ", "Золоті ворота", "Прекрасні квіти", "Актор" та інші. Крім того, є спектаклі 15-ти світових театрів із субтитрами українською мовою.

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В Україні з'явився перший онлайн-театр DRAMOX / Фото: пресслужба

Засновники обіцяють, що український репертуар постійно розширюватиметься – раз на два тижні додаватимуться нові спектаклі театрів з усієї країни. Партнером DRAMOX в Україні став арт-проєкт "Театр 360 градусів".

Коли нам написали з найкрутішої світової платформи DRAMOX та повідомили, що ми у "Театр 360 градусів" знімаємо театр так, як ще ніхто до нас не знімав – я зрозуміла, що вони наші однодумці, партнери та люди із загальними цінностями. Я безмежно тішуся, що тепер ця платформа є в Україні, там є українські вистави поряд із світовими театральними хітами.

– розповіла співзасновниця та продюсер "Театр 360 градусів" Даша Малахова.

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Даша Малахова та Наталія Чижова / Фото: пресслужба

Онлайн-театр працює за такою схемою: місячна передплата коштує 299 гривень, а річна – 2990 гривень.

Переглядаючи вистави українських театрів на DRAMOX, ви не просто отримуєте задоволення, а й підтримуєте українську культуру, оскільки 50% абонплати спрямовуються театрам, творцям та акторам. За бажанням можна підтримати конкретний театр безпосередньо за допомогою внесків. Наприклад, у Чехії приблизно за 1 рік із моменту запуску платформа зібрала півмільйона євро для театрів країни.

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В Україні з'явився перший онлайн-театр DRAMOX / Фото: пресслужба

У непрості для нашої країни часи засновники проєкту вирішили підтримати українську культуру, тому спрямують 100% коштів, отриманих від перегляду українських та світових вистав у перші 2 місяці до українських театрів.

Презентація DRAMOX в Україні відбулася 17 лютого у кінотеатрі "Жовтень", гостями стали представники української театральної спільноти – театральні діячі, менеджмент столичних театрів.

В Україні з'явився перший онлайн-театр DRAMOX / Фото: пресслужба

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Нагадаємо, що українська художниця створила ілюстрації про паніку та страх війни для Нью-Йоркського музею сучасного мистецтва.