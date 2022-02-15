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Українська художниця створила ілюстрації про паніку та страх війни для Нью-Йоркського музею сучасного мистецтва

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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15 лютого, 15:33
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Ганна Сарвіра створила картини, в яких розповіла про свої переживання, паніку та страх війни в Україні
Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку
Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку / Фото: moma.org

Раніше ми розповідали про чоловіка, який продав NFT-гіфку за 6,9 млн грн. Тепер покажемо вам пронизливі до мурашок роботи української художниці, яка вилила реалії країни в ілюстраціях для нью-йоркського музею Museum of Modern Art (MOMA).

Ганна Сарвіра створила картини про паніку та страх в Україні. Черга її творів просякнута болем і переживаннями про можливу повномасштабну війну з Росією.

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Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку
Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку / Фото: moma.org

Також роботи художниці доповнені саморефлексуючими написами:

"Чи потрібно мені боротися?", "Чи встигну я добратися до бомбосховища?", "Я намагаюся прислухатися до того, що кажуть люди, що оточують мене". "Може, у них є план?", "Люди виживали під час війни, бо були щасливими. Я сподіваюся, що я щаслива. Сподіваюся, ми всі такі".

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Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку
Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку / Фото: moma.org

Ганна розповіла, що хотіла показати у своїх роботах щоденні реалії українців:

Можливо, через розмови люди говорять про набори для виживання, бомби та російські війська. А може, через вираз обличчя — в очах людей видно тривогу. А може, тому що за останні кілька місяців на вулицях поменшало людей, а на дорогах — машин.

- розповіла ілюстратор в коментарі для MOMA.

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Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку
Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку / Фото: moma.org

Для довідки: У 2017 році Ганна Сарвіра увійшла до списку 100 найкращих художників-ілюстраторів у світі. Її роботи виставлялися на багатьох закордонних експозиціях. У Міжнародному конкурсі серед ілюстраторів COW художниця посіла перше місце. Також її ілюстрації з'являлися у книгах української письменниці Галини Вдовиченко та поетеси Тетяни Щербаченко.

Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку
Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку / Фото: moma.org

Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку
Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку / Фото: moma.org

Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку
Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку / Фото: moma.org

Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку
Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку / Фото: moma.org

Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку
Українка створила ілюстрації для музею MOMA у Нью-Йорку / Фото: moma.org

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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