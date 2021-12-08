У 2022 році в Токіо легалізують одностатеві шлюби

Уряд Токіо у квітні 2022 року запустить систему, яка фактично легалізує одностатеві шлюби у столиці Японії. Нагадаємо, що у київському гей-клубі не так давно охоронець побив відвідувача.
Токіо стане другим азіатським регіоном після Тайваню, де питання, що хвилює ЛГБТ-спільноту, зрушило з місця. Влада пояснила, що планує дозволити одностатеві партнерства з квітня 2022 року, повідомляє CNN.
З погляду поглиблення розуміння сексуальної різноманітності, а також зменшення проблем, з якими стикаються учасники, ми викладемо основні принципи впровадження системи одностатевих партнерств у наступному фінансовому році.
— заявила губернатор японської столиці Юрико Койко.
На цей крок наважилися після одностайного голосування місцевих зборів. У деяких регіонах Токіо вже визнаються одностатеві пари, це дає їм такі самі права, як і одруженим гетеросексуальним парам.
Незважаючи на це, багато одностатевих пар все одно продовжують стикатися з нерівністю в оподаткуванні.
Це важлива віха для Японії. Сподіваюся, це вплине, як ефект доміно, на інші місцеві органи влади.
— прокоментував ситуацію Маса Янагісава, глава Prime Services Japan у Goldman Sachs та спів-керівник Азіатсько-Тихоокеанської ради ЛГБТК + компанії.
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