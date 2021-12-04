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Щось пішло не так: чому Нотр-Дам назвали "релігійним Діснейлендом" і коли ми зможемо туди потрапити

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
4 грудня, 11:00
В закладинки
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Ремонт Собору Паризької Богоматері викликає суперечки у Франції
Реконструкция Нотр-Дама возмутила архитекторов
Реконструкция Нотр-Дама возмутила архитекторов / Фото: Инстаграм

Во Франції гучно обговорюють реставрацію знаменитого паризького собору Нотр-Дам, який постраждав від пожежі навесні 2019 року. За тим, як горіла велична будівля, в ефірі з жахом спостерігав увесь світ. Але, на щастя, відлітаючи на Новий рік 2022 до Європи, багато хто зможе побачити історичний храм.

Після пожежі 15 квітня 2019 року фахівці точно розрахували, що на реставрацію церкви буде витрачено 845 мільйонів євро. Більшість цих коштів виділили приватні інвестори. Наприклад, Франсуа-Анрі Піно і Бернар Арно пожертвували на відновлення історичного храму 100 та 200 мільйонів євро.

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Керує ремонтом та відновленням собору Жіль Друен. Він каже, що реконструкція храму дає чудову можливість зробити відвідування церкви більш зрозумілим та простим для населення.

Керує ремонтом та відновленням собору Жіль Друен
Керує ремонтом та відновленням собору Жіль Друен / Фото: Инстаграм

Ціль полягає в тому, щоб зберегти Нотр-Дам як релігійне місце, яке має стати більш зрозумілим для широкої публіки. Особливо для тих людей, які не належать до християнського культурного простору.

— сказав Друен.

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Дивно, але в інтер'єрі старовинного собору для чогось планується використовувати і сучасне мистецтво. Крім того, є ідея зробити простір храму більш "дружнім" для гостей країни та туристів.

В інтер'єрі Нотр-Дам планується використати і сучасне мистецтво
В інтер'єрі Нотр-Дам планується використати і сучасне мистецтво / Фото: Инстаграм

Відвідувачам буде запропоновано спеціальний тур, який знайомить їх із головними біблійними сюжетами. Мета цього туру — найдоступнішим способом пояснити гостям із різних країн, що це означає.

— додав Друен.

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Друен каже, що будівельну конструкцію собору буде відновлено максимально наближено до оригінальної. Але інтер'єр може змінитися, що є нормальним, бо він змінювався постійно протягом століть.

Собор завжди був відкритий для сучасного мистецтва. Наприкінці 1960-х років у ньому встановили 12 вітражів у сучасному стилі. Останнім доповненням інтер'єру став великий золотий хрест роботи скульптора Марка Кутюр'є, встановленого у 1994 році.

— сказав Друен.

Багато хто відзначив, що Нотр-Дам намагаються перетворити на релігійний Діснейленд
Багато хто відзначив, що Нотр-Дам намагаються перетворити на релігійний Діснейленд / Фото: Инстаграм

Але критики не поділяють подібного "оптимізму". Багато хто відзначив, що Нотр-Дам намагаються перетворити на релігійний Діснейленд.

Так, сайт Boulevard Voltaire назвав план реновації церкви другою катастрофою, перша відповідно сталася під час пожежі.

Держава не повинна допустити, щоб до цієї всесвітньо відомої пам'ятки ставилися так недбало. Рішення про дизайн інтер'єру не повинно залишатись за церковними діячами. Вони можуть підмінити собою експертів.

— заявив всесвітньо відомий архітектор Моріс Кюло .

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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