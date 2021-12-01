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Вперше в історії: у Південній Кореї до 2025 року побудують місто на воді (відео)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
1 грудня, 20:30
В закладинки
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Місто майбутнього буде захищати від ураганів та самотужки вироблятиме електроенергію. Проєкт оцінюють в $200 млрд
У Південній Кореї до 2025 року побудують місто на воді
У Південній Кореї до 2025 року побудують місто на воді / Фото: hypebeast

Світ не стоїть на місці. Нещодавно новина про кота з Харкова, який рекламував сумку від Valentino шокувала всіх. Сьогодні – звістка про місто майбутнього на воді, яке планують побудувати до 2025 року у Південній Кореї. Про це повідомило видання Hype Beast.

Модерну концепцію міста презентували архітектори, дизайнери та будівельники з компанії Bjarke Ingels Group в 2019-му (вона базується в Нью-Йорку та Копенгагені).

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У Південній Кореї до 2025 року побудують місто на воді
У Південній Кореї до 2025 року побудують місто на воді / Фото: hypebeast

У 2022 році планують розпочати будівництво проєкту на побережжі Південної Кореї, неподалік міста Пусан.

У сучасного міста замість звичної землі буде декілька платформ, які закріплять якорями. Концепція безпечна, тож морські жителі не постраждають через будівельні роботи. Проєкт оцінюють в $200 млрд.

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Загалом сучасне місто розраховане максимум на 10 тис. осіб. Жильці зможуть пересуватися містом на човні чи долати відстань пішки – платформами.

Серед інфраструктури будуть: школи, спортивні клуби, магазини, майданчики для дітей та інше.

У Південній Кореї до 2025 року побудують місто на воді
У Південній Кореї до 2025 року побудують місто на воді / Фото: hypebeast

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Одними із переваг життя на воді – безпека. Бо місто майбутнього зможе протистояти цунамі та ураганам. Всі будинки планують будувати висотою не більше 7 поверхів, щоб створити низький центр тяжіння, а матеріали братимуть локальні. Наприклад, бамбук.

Місто також буде самостійно виробляти електроенергію та вирощувати морепродукти на "зелених" фермах (їх прикріплять під платформи).

Вмикайте відео та на власні очі переконайтеся у фантастичній концепції, яка ввійшла в історію.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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