Туреччина в листопаді – непопулярна! Ось 4 туристичні напрямки для вдалої відпустки

Розповімо про 4 країни, де відпочинок у листопаді вдасться. Спойлер: одна з них надпопулярна серед блогерів, тож вони хизуються фото з тріпу в Instagram

Про ТОП-4 напрямки говорили з тревел-експертом Іриною Паладійчук. Вона розповіла "Сьогодні", які країни відвідати, щоб не лише прогулянки під час відпустки вдалися, а й релакс біля моря. Обирайте своє місце для райського відпочинку, а також дізнайтеся про п'ять ексклюзивних номерів на Мальдівах, де всі хочуть побувати.

/ Фото: пресслужба

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Гайда до Кенії тестувати сафарі

Автентика та різноманіття фауни Кенії закохали в себе відомих українських блогерів. Більшість із них встигли похизуватися фото в Instagram з дикими тваринами. Одна з них – інфлюенсерка Таня Пренткович, яка не приховувала свого щастя під час поїздки в країну.

Наразі я найщасливіша дівчинка, – пише блогерка в дописі під фото з Кенії.

Які курорти обрати: відпочинок в Кенії оцінять не лише активні туристи, а й ті, хто любить лінивий релакс на пляжі. Їдьте в Момбасу, якщо ви за активне проведення часу з екскурсійними програмами. В Діані – якщо вам важливі піщаний розлогий пляж біля готелю та інфраструктура. Ще один курорт для туристів, які люблять релакс – Ватаму.

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Ціни за пакетний тур на двох осіб:

за 12 ночей в апартаментах – від 39 тис. гривень зі сніданками;

за 12 ночей в готелі 4* – від 60 тис. гривень зі сніданками;

за 12 ночей в готелі 5* – від 100 тис. гривень з послугою "Все враховано".

Ціни на екскурсії за особу:

оглядова поїздка по курорту – від 30 доларів;

групове сафарі на джипі – від 40 доларів;

екскурсія з ночівлею в заповідну зону на два дні – від 170 доларів.

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Мандрівникам для в’їзду в Кенію необхідна віза, яку турфірми допомагають відкрити за два дні. Прайс – близько 65 доларів за особу.

Коронавірусні вимоги:

зроблений ПЛР-тест не більше, ніж за 96 годин по прильоту в країну;

віза;

заповнена онлайн-анкета здоров‘я за 24 години до вильоту.

Як щодо легендарного ОАЕ?

Які курорти обрати: відвідайте Рас-ель-Хайму та Фуджейру, якщо плануєте сімейний відпочинок та хочете провести його на пляжі та території готелю. Обирайте Дубай, якщо любите активний відпочинок, відвідувати туристичні локації та вечірки щовечора.

Погода в листопаді комфортніша в ОАЕ, ніж влітку, тож деякі туристи спеціально чекають на кінець осені, щоб влаштувати відпустку мрії.

/ Фото: Pexels

Ціни за пакетний тур на двох осіб:

за 6 ночей в готелі 3* – від 18 тис. гривень зі сніданками;

за 6 ночей в готелі 4* – від 27 тис. гривень зі сніданками та вечерями;

за 12 ночей в готелі 5* – від 137 тис. гривень з послугою "Все враховано".

Коронавірусні вимоги:

зроблений ПЛР-тест не більше, ніж за 72 годин по прильоту в країну;

після прибуття в Дубай необхідно зробити ще один тест на COVID-19 в аеропорту. Він безоплатний. Також завантажити додаток "COVID-19 DXB" та зареєструватися у ньому, щоб отримати результат ПЛР-тесту.

В Домініканську Республіку також завітайте

Які курорти обрати: летіть в Пунта-Кану, яка славиться білосніжним піском біля океану та найкрасивішими пляжами в Домінікані. Один із легендарних – інстаграмний Плайя Баваро. Інфраструктура Пунта-Кани розрахована на туристів різної вікової категорії. Частіше її обирають мандрівники для максимального релаксу.

Ла-Роману відвідують туристи, які люблять поєднувати пляжний та екскурсійний відпочинок. Дайвери завжди обирають згаданий курорт! Бо затонулий неподалік корабель Кведаг Мерчант, який став локальним підводним музеєм, вабить їх дослідити підводне дно. Ще на місцевості пропонують готелі за бюджетними цінами.

/ Фото: Unsplash

Ціни за пакетний тур на двох осіб:

за 9 ночей в готелі 3* – від 58 тис. гривень зі сніданками;

за 9 ночей в готелі 4* – від 58 тис. гривень з послугою "Все враховано";

за 10 ночей в готелі 5* – від 106 тис. гривень з послугою "Все враховано".

Коронавірусні вимоги:

заповнення "Електронного квитка" на сайті за 72 години до вильоту. Опісля турист отримає два QR-коди на пошту після реєстрації (на приліт та виліт з країни).

І куди ж без Єгипту!

Які курорти обрати: Хургаду, яку обожнюють туристи з дітьми, бо там розвинена інфраструктура для найменших та пологий вхід у море. Єдиний мінус – це незначний вітер у листопаді, але він нехолодний, тож не завадить купатися та засмагати на пляжі.

З Хургади рекомендуємо купувати екскурсії, щоб урізноманітнити готельний відпочинок. Відправляйтеся в Луксор чи до Єгипетських пірамід. Ціна поїздки – орієнтовно 75 доларів з особи.

В Шарм-ель-Шейх завітайте, якщо ви летите з компанією друзів та любите нічні тусовки. Тут менш вітряно, ніж у Хургаді, тож місцевість підійде також для лінивого відпочинку на пляжі. З курорту люблять їхати на екскурсії до Кольорового каньйону чи сафарі на квадроциклах. Ціни поїздки – орієнтовно від 20 доларів із особи.

/ Фото: Unsplash

Ціни на пакетний тур із послугою "Все враховано" для двох осіб:

за 6 ночей в готелі 4* – від 14 тис. гривень;

за 7 ночей в готелі 5* – від 25 тис. гривень;

за 7 ночей в преміальному готелі 5* – від 26 тис. гривень.

Коронавірусні вимоги:

заповнена анкета здоров'я, яку дають у літаку;

зроблений ПЛР-тест не більше, ніж за 72 години до прибуття, або наявне свідоцтво про вакцинацію. Після другої дози щеплення Pfizer, Moderna, AstraZeneca чи Sinovac має пройти мінімум 14 днів.

Нещодавно ми розповідали про колоритний Рахів в Україні, який конкурує з Буковелем.