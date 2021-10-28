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СЬОГОДНІ Life No Stress

5 найексклюзивніших номерів на Мальдівах, де всі хочуть побувати

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
28 жовтня, 17:44
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Думали, що найоригінальніше житло на Мальдівах лише під водою? Ні! Ми здивуємо добіркою інших ексклюзивних номерів. Один із них називають "телепортом в Африку" та "готелем тисячі зірок"
5 найексклюзивніших номерів на Мальдівах, де всі хочуть побувати
5 найексклюзивніших номерів на Мальдівах, де всі хочуть побувати

Про 5 ексклюзивних готелів розповіла тревел-експертка Анастасія Дуплійчук. Професіоналка 16 років влаштовує тури у найвіддаленіші куточки планети. Останні п’ять років займається плануванням преміальних відпусток для поціновувачів чогось незвичайного. Нещодавно вона розповідала нам про найдорожчий готель на Мальдівах.

Тревел-експертка Анастасія Дуплійчук
Тревел-експертка Анастасія Дуплійчук / Фото: пресслужба

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Вілла з підводною спальнею у готелі Conrad Rangali Island 5*

Вартість оренди вілли за добу, зі сніданками – 527 тис. гривень. За ці кошти гість отримує не просто віллу! В його розпорядженні надводна вілла зі спальнею, вітальнею, зонами для відпочинку та ванною.

І підводна зона-акваріум для відпочинку, де є спальня та куточок релаксу зі зручними пуфами для насолоди морським життям поза склом.

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Особливість підводного номеру – це спальня зі скляним куполом, з кутом огляду 180 градусів. Туристи спускаються в преміальний акваріум з надводної частини резиденції сходами чи на ліфті, щоб потрапити у підводний світ.

Вілла над водою розрахована лише на чотирьох людей, а підводний номер на двох.

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Найестетичніша вілла Tented Jungle Villa в африканському стилі

Як щодо вілли в Fairmont Sirru Fen Fushi 5*, де доба проживання коштує 34 тис. гривень? Заселившись в Tented Jungle Villa, туристи думками ніби телепортуються в Африку. Бо вілла площею 525 кв.м. нагадує альтанку, де живуть мандрівники, які прилітають на материк.

/ Фото: Tripadvisor

Житло любителів чогось особливого оточують тропічні джунглі. Без сафарі та диких тварин, проте з Індійським океаном з бірюзовою водою.

В їхній віллі преміальні умови: пропонують спальну з королівським ліжком, гостьову та ванну кімнату, їдальню, приватний басейн та альтанку для релаксу. Ще Wi-Fi і холодильник з вином. І все це для двох осіб!

Вілла Tented Jungle Villa в африканському стилі
Вілла Tented Jungle Villa в африканському стилі / Фото: booking.com

І, звичайно ж, без особистого дворецького, який 24/7 готовий приносити просеко чи устриці, ніяк. Словом, люди платять 34 тис. гривень за добу, щоб одночасно побути і на Мальдівах і в Африці. Не дякуйте за лайфхак.

Найвища вілла на Мальдівах в Amilla Fushi 5*

Думали, що найексклюзивніший номер знаходиться під водою? Ми знайшли йому конкурента – віллу Treetop pool villa, яка розташована на сваях висотою 12 метрів. Гостям до пальм рукою подати!

Ціна проживання за одну добу – 38 тис. гривень. Територія вілли 250 кв. м, де можуть комфортно розміститися двоє дорослих та двоє дітей.

Дорогим гостям пропонують двоспальне ліжко king size, гостьову кімнату, Wi-Fi, ванну кімнату, приватний басейн та балкон. А ще душ просто неба, персональні велосипеди, доступ до винного льоху та резерву пляжної зони.

Мандрівники у віллі знайомляться з іншими Мальдівами, бо тут їх оточує флора, а не океан.

Ще один ексклюзив в Amilla Fushi 5* – прозора капсула просто неба

Ізоляція, природа та спокій – три слова, які асоціюються з капсулою Amilla Glamping. Вдень туристи насолоджуються видом неба, яке тут кольору води, а ввечері – зірками. Словом, ми знайшли "готель тисячі зірок" з круговим оглядом на 360 градусів.

/ Фото: amilla.com

Туристам, які оплатили проживання в капсулі, доступна ванна кімната, душ класичний та душ просто неба, басейн, лазні та сауни.

/ Фото: Tripadvisor

Ціна проживання на добу за двох людей від 12 тис. гривень без харчування.

Завершимо добірку незвичною віллою з висувним дахом та гірками в Soneva Fushi 5*

Двоповерхова вілла площею 585 кв. м розташована на воді. Вона дивує гостей розсувним дахом над спальним ліжком king size. Штучний інтелект закриває його автоматочно після першої краплі дощу.

/ Фото: panteon.ru

У туристів, які заселяються сюди, є традиція - дивитися на зірки ввечері, коли дах відкритий.

Тут також дивують гірками на другому поверсі. З них гості з’їжджають прямо в лагуну. Не вілла, а приватний аквапарк!

Окрім переліченого, тут доступні: приватний басейн, дитяча спальня, гардеробна, ванна, гостьова кімната, обідня зона на палубі, ванна кімната на вулиці з виходом в океан та зона з шезлонгами для релаксу.

Коштує ексклюзивна пропозиція з гіркою та "розумним дахом" за добу 113 тис. гривень зі сніданками.

ЇЇ обирають компанії друзів, або сім’ї з дітьми. Максимальна місткість – двоє дітей та двоє дорослих.

Нещодавно ми розповідали, як запланувати відпустку на бюджетні Мальдіви та скільки коштує така подорож.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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