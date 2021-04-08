Студентам будуть виплачувати стипендію 1200 доларів за знання хімії канабісу
Але виключно з другого курсу навчання
В університеті Мічигану будуть виплачувати стипендію студентам в 1200 доларів, які отримають вчений ступінь з вивчення канабісу. Про це пише CNN.
Ініціатором фінансування став центр тестування канабісу Steadfast Labs, який аналізує продукт щороку. Виплачувати стипендію будуть в університеті Лейк-Сюперіор Мічигану, але виключно студентам, які отримають вчений ступінь з хімії канабісу. Навчатися та бути потенційними отримувачами стипендії можуть студенти виключно з другого курсу. Їх середній бал має бути мінімум 3.0.
В навчальному закладі зазначають, що участь у програмі зростає в геометричній прогресії. Програму з акцентом на дослідження канабісу в університет запровадили в 2019, її вважають перспективною, бо потенційно очікують, що в 2022 буде 500 тисяч робочих місць в індустрії канабісу.
Нещодавно ми розповіли про пиво, яке створили до 10-річчя серіалу "Гра престолів".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше