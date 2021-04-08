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Студентам будуть виплачувати стипендію 1200 доларів за знання хімії канабісу

Сьогодні, 21:01

Але виключно з другого курсу навчання

В університеті Мічигану будуть виплачувати стипендію студентам в 1200 доларів, які отримають вчений ступінь з вивчення канабісу. Про це пише CNN.

Фото: Pexels

Ініціатором фінансування став центр тестування канабісу Steadfast Labs, який аналізує продукт щороку. Виплачувати стипендію будуть в університеті Лейк-Сюперіор Мічигану, але виключно студентам, які отримають вчений ступінь з хімії канабісу. Навчатися та бути потенційними отримувачами стипендії можуть студенти виключно з другого курсу. Їх середній бал має бути мінімум 3.0.

В навчальному закладі зазначають, що участь у програмі зростає в геометричній прогресії. Програму з акцентом на дослідження канабісу в університет запровадили в 2019, її вважають перспективною, бо потенційно очікують, що в 2022 буде 500 тисяч робочих місць в індустрії канабісу.

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