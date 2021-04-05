Парковки в Брюсселі замінять на тераси ресторанів! Що відомо про нововведення
Діятиме ініціатива до 2022 року
Влада міста посприяла локальним підприємцям закладів громадського харчування через збитки під час коронавірусу. І дозволила замість парковок облаштувати тераси. Про це повідомляє The Mayor.
Нововведення, яке ініціювала влада Брюсселю діятиме до 2022 року. Його основна мета – посприяти заробітку локальних закладів громадського харчування у період карантинних обмежень і збільшити кількість відвідувачів за рахунок додаткових місць.
Заклади за рекомендаціями влади можуть облаштовувати тераси поблизу на місцях парковки авто без додаткового дозволу. Але за умови, якщо у них дотримана прохідна відстань не менше 1,5 метра.
Влада нововведенням автоматично зменшила кількість розташування машин у центральних локаціях міста та зробила пересування жителів зручнішим.
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