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Парковки в Брюсселі замінять на тераси ресторанів! Що відомо про нововведення

Сьогодні, 19:15

Діятиме ініціатива до 2022 року

Влада міста посприяла локальним підприємцям закладів громадського харчування через збитки під час коронавірусу. І дозволила замість парковок облаштувати тераси. Про це повідомляє The Mayor.

Нововведення, яке ініціювала влада Брюсселю діятиме до 2022 року. Його основна мета – посприяти заробітку локальних закладів громадського харчування у період карантинних обмежень і збільшити кількість відвідувачів за рахунок додаткових місць.

Фото: Pexels

Заклади за рекомендаціями влади можуть облаштовувати тераси поблизу на місцях парковки авто без додаткового дозволу. Але за умови, якщо у них дотримана прохідна відстань не менше 1,5 метра.

Влада нововведенням автоматично зменшила кількість розташування машин у центральних локаціях міста та зробила пересування жителів зручнішим.

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