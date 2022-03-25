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Відео дня: стендап у бомбосховищі у Сумах

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25 березня, 10:00
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Виступ в одному зі сховищ, оточеного з трьох сторін міста, організували коміки Фелікс Редька, Ілля Глущенко та Костянтин Яценко. Дивіться відео
Стендап-концерт у бомбосховищі відбувся у Сумах
Стендап-концерт у бомбосховищі відбувся у Сумах / Фото: instagram.com/felix.redka/

Під час війни кожен має займатися своєю справою. Ми вже писали, як налаштуватися на роботу у цей складний час, коли кожен із нас може бути по-справжньому корисним. Щоб люди не втрачали віри та позитиву, у Сумах відбувся стендап-концерт у бомбосховищі.

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Виступ в одному зі сховищ, оточеного з трьох сторін міста, організували коміки Фелікс Редька, Ілля Глущенко та Костянтин Яценко, про який коміки розповіли The Village Україна:

Ми зібрали людей у бомбосховищі, щоб зробити для них стендап-концерт, трохи повеселити і відволікти від всього пи*деца, що відбувається за вікном.

Коміки зізналися, що цей виступ – найважливіш в їхній кар'єрі та житті в цілому:

Це був стопудово найважливіший виступ, який я робив у житті. Ми переконалися, що під час війни гумор потрібен і навіть більше, ніж у мирний час.

– розповідає Фелікс Редька.

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Концерт пройшов під іронічною назвою "Шартобстріл". І жодних рамок на темам не було. Жартували і з Путіна, і з "Іскандерів".

Стендап-концерт у бомбосховищі відбувся у Сумах
Стендап-концерт у бомбосховищі відбувся у Сумах / Фото: instagram.com/felix.redka/

Ми обрали шлях найменшого опору і тупо ржали з русні. Це те, що потрібне людям зараз. Було відчуття, що люди дали нам абсолютний карт-бланш: жартувати можна було про все, що завгодно. Зрозуміло, що часи тяжкі. Але люди, які постраждали, втратили рідних та вдома, просто не прийшли б на гумористичний концерт.

Також Фелікс Редька зізнався, чи будуть ще концерти у бомбосховищах:

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Стендап-концерт у бомбосховищі відбувся у Сумах
Стендап-концерт у бомбосховищі відбувся у Сумах / Фото: instagram.com/felix.redka/

Наразі немає планів на наступні виступи. Наразі немає жодних планів, живемо одним днем. Бачимо запит від глядачів, але є певні моменти, які доведеться вирішити.

Також дивіться: "Якбі Україна могла говорити" – ілюстрації, які ви точно захочете зберегти .

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