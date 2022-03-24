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Як сконцентруватися на роботі під час війни – поради психолога

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МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 14:44
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Зараз кожен з нас відчуває стрес і почувається розбитим, але ми маємо зібратися та працювати заради свого майбутнього та рідної країни
Як сконцентруватися на роботі під час війни
Як сконцентруватися на роботі під час війни / Фото: pixabay.com

Під час війни працювати не просто потрібно, а варто це робити посилено і в насолоду, адже саме праця зараз рятує від депресії та нервового зриву. Люди, які зайняті якоюсь справою, страждають від психологічних розладів набагато рідше. Крім того, працюючи, ви поповнюєте держбюджет та допомагаєте економіці країни, армії, людям, які постраждали більше за інших. Але як змусити себе працювати, коли за умов війни зовсім не до роботи?

Психологи поділилися порадами, які допоможуть сконцентруватися на роботі:

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  • Визначте перед собою мету, для чого ви повинні працювати: щоб зберегти дохід своєї сім'ї, бути корисним суспільству, підтримати економіку, не сидіти без діла. Усвідомте важливість своєї мети.
  • Намагайтеся ставити собі поетапні і нескладні завдання. Наприклад, завдання на наступні 2 години; потім переконайтеся, що впоралися з ним без особливої складності. Для вашого мозку це буде сигналом, що ви активні, корисні та готові діяти.

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  • Комбінуйте роботу з тією діяльністю, яка допомагає вам справлятися зі стресовими ситуаціями: зарядка, вигул собаки, прибирання в будинку, приготування їжі, музика тощо.
  • Порийтеся у своїй пам'яті і дайте відповідь собі на запитання: що в минулому допомогло вам впоратися з кризовою ситуацією? Наприклад, віра в Бога, масаж, близький друг, медитації, сльози, навчання, ведення щоденника, їжа, спорт тощо.
  • Слухайте себе, будьте на зв'язку зі своїми думками, розмовляйте з собою, перевіряйте, чи є у вас сили, щоб працювати. Якщо виникають сумніви, то зупиніться та відпочиньте, використовуйте стратегію чергування діяльності.

Нічого страшного немає в тому, що до війни ви були працездатними та активними, а зараз ніби втратили себе – це нормальні відчуття у такий травматичний час. Переглядаючи постійно рівень власної "батарейки" і даючи спокій, ви істотно знижуєте можливість розвитку симптомів ПТСР.

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