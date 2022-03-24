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"Якби Україна могла говорити" – ілюстрації, які ви точно захочете зберегти

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24 березня, 19:00
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Ці шедевральні картинки відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні з Росією, а також заряджають неймовірним патріотизмом
Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні
Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні / Фото: instagram.com/priehali__/

Місяць тому підло та цинічно Росія напала на Україну з метою "взяти" її за 3 дні, але відхопила лише по голові і продовжує отримувати "бандерольки" в цинкових трунах, і так буде доти, доки ворог не відступить. Цей трагічний час назавжди увійде в історію, а ми з вами – і є історія! І ось чому перемога у цій війні точно за Україною!

В Instagram користувача з ніком průhali з'явилися приголомшливі патріотичні ілюстрації з культовими українськими особистостями у головних ролях та поясненням України, чому її діти нікому не по зубах!

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Твір на тему:
Якби Україна могла говорити,
або Чому Я (Україна) маю перемогти.

– підписано колажі у профілі.

Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні
Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні / Фото: instagram.com/priehali__/

Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні
Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні / Фото: instagram.com/priehali__/

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Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні
Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні / Фото: instagram.com/priehali__/

Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні
Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні / Фото: instagram.com/priehali__/

Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні
Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні / Фото: instagram.com/priehali__/

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Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні
Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні / Фото: instagram.com/priehali__/

Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні
Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні / Фото: instagram.com/priehali__/

Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні
Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні / Фото: instagram.com/priehali__/

Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні
Гарні ілюстрації, які відповідають на запитання: чому Україна вже перемогла у війні / Фото: instagram.com/priehali__/

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