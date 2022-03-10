Погода в Україні 10-го березня: сильний вітер та холод заморозять окупантів

Наталія Діденко розповіла, якою буде погода сьогодні, але попередила, що сподіватися на потепління наразі не варто, а навіть навпаки

Погода в Україні 10 березня / Фото: pixabay.com, Maks Levin

Вчора, 9 березня, погода в Україні була нелітною, як і настрій кожного українця вже два тижні поспіль. З приємного – тільки день народження Тараса Шевченка та його влучні меми та вірші про москалів, які знову актуальні. Який прогноз погоди на нас чекає 10 березня, розповіла Наталія Діденко.

Найнижча температура очікує на Харківщину, Сумщину та Полтавщину. Вночі -10-15 градусів. Вдень -4-7 градусів.

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10 березня сніг ймовірний на Луганщині, Харківщині, місцями випадуть опади та у західних областях, у Криму. На решті території України буде сухо. Окрім того, очікується сильний вітер. Температура повітря вночі -5-9 градусів, завтра вдень -2-5 градусів.

Холодне буде в Харківській, Сумській, Полтавській областях: вночі -7-12, вдень -3-8 градусів. Також очікується сильний вітер.

У столиці України, Києві, 10 березня якийсь істотний сніг малоймовірний. Але ж буде сильний вітер! Вночі -5-7, вдень -2-4 градуси.

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Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святого Апостола. 10 березня наші пращури стежили за хмарами. З цього дня відбувається перехід середньої температури повітря за 0 градусів. Це вважається часом появи прогалин. Набухають бруньки – весну чують. З цього дня добре садити насіння на розсаду капусти та помідорів.

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