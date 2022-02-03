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Пропустити неможливо: 5 зіркових концертів лютого в Києві

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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3 лютого, 14:52
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Лютий буде незабутнім, бо афіша подій здивує кожного
Пропустити неможливо: 5 зіркових концертів лютого в Києві
Пропустити неможливо: 5 зіркових концертів лютого в Києві

В останній місяць зими не сидіть вдома. Впевнені, ви встигли подивитися десятки фільмів, влаштувати атмосферні вечірки для рідних та спекти разом печиво. В лютому відвідайте зіркові концерти та влаштуйте особливий вечір. Квиток на один з івентів може стати подарунком для вашої другої половинки до Дня святого Валентина.

Виступ Анни Трінчер, Артема Пивоварова та Злати Огнєвіч

Приходьте на вечірку до Дня Валентина Lux FM Cherry Party, якщо давно не відривалися. Особливими гостями вечора будуть зірки: Анна Трінчер, Артем Пивоваров та Злата Огнєвіч, які здивують музичними номерами. Ви почуєте улюблені хіти, які зроблять вечір незабутнім. А ще отримаєте безоплатно сет закусок та алкогольні напої.

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/ Фото: concert.ua

Коли: 11 лютого о 20:00.

Де: у відпочинковому комплексі Navy у с. Осещина, вул. Київська, 2г.

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Ціна: від 500 гривень.

Сольний концерт співачки Йолки

Шанувальники співачки Йолки, ви тут? Нічого не плануйте на вечір 15 лютого, бо зірка представить нову програму "Мне легко". Здивує не лише новими композиціями, а й ностальгічними хітами. Організатори обіцяють чуттєве шоу, яке зробить вечір незабутнім.

/ Фото: Instagram: elkasinger

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Коли: 15 лютого о 19:00.

Де: в Жовтневому палаці, вул. Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Ціна: від 790 гривень.

Великий концерт співачки Христини Соловій

На сольнику Христини Соловій очікуйте шоу-програму з піснями нового альбому Rosa Ventorum. Концерт присвячено Дню святого Валентина, тож романтики та лірики в сценічних виходах буде вдосталь. Звучатимуть не лише давно відомі хіти "Тримай", "Хто, як не ти", а й новинки.

/ Фото: concert.ua

Коли: 16 лютого о 19:00.

Де: в Bel Etage Music Hall, вул. Шота Руставелі, 16А.

Ціна: від 500 гривень.

Сольний вечір Любов Успенської

Влаштуйте собі музичний вечір шансону – приходьте на концерт артистки Любов Успенської, який відбудеться в ресторані Queen. Це буде незабутнє шоу в компанії зірки. Без танців не обійдеться. Ви почуєте хіти, які ввійшли в історію: "К единственному, нежному", "Пропадаю я", "А я сяду в кабриолет", "Значит пора" та інші.

Співачка Любов Успенська
Співачка Любов Успенська / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Коли: 17 лютого о 20:00.

Де: в ресторані Queen, Набережне шосе, 25.

Ціна: від 2625 гривень.

Клубне шоу виконавця WellBoy

Лише лінивий не співав пісню "Гуси" українського виконавця WellBoy, якого продюсує Юрій Бардаш. Новоспечена зірка влаштує клубне шоу та збере коло шанувальників, які фанатіють від української музики. Якщо це ви – приходьте в клуб Forsage та влаштуйте собі незабутній вечір в компанії WellBoy.

/ Фото: concert.ua

Коли: 26 лютого о 23:00.

Де: в клубі Forsage, вул. Гарматна 51A.

Ціна: від 300 гривень.

Нещодавно ми розповідали, де святкувати День Валентина в Україні.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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