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На День Валентина – до українського Риму: 3 романтичних міста, які оцінить кожен

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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27 січня, 15:07
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Розповімо, як влаштувати святковий відпочинок та скільки це буде коштувати

14 лютого святкують День Валентина. Закохані влаштовують сюрпризи та романтичні побачення, щоб здивувати один одного та нагадати про почуття. У список традиційних подарунків в цей день входять: квіти, листівки, солодощі, косметичні засоби та техніка. І, звісно, подорож для двох, яка є безпрограшним презентом. Ми з тревел-експерткою Тетяна Кіхно розкажемо про 3 романтичних міста в Україні, куди варто відправитися на свято.

Тревел-експертка Тетяна Кіхно
Тревел-експертка Тетяна Кіхно / Фото: пресслужба

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1 – Тернопіль

Як щодо Тернополя, яке називають молодіжним містом для вечірок? Попри це, романтику туристи теж відчувають. Чого лише вартий Острів закоханих, де за легендою ті, хто подивляться у воду, можуть побачити майбутнє. Знаходиться він у парк ім. Т.Г. Шевченко.

/ Фото: tamtour.com.ua

Тернопільській замок – це наступне місце, яке традиційно відвідують пари 14 лютого. Влаштовують там для двох екскурсію музеєм, бо замок є пам’яткою архітектури національного значення.

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За вау-краєвидами ідуть до вежі Катедри, де відкривається чудова панорама на місто.

Завершують вечір в затишному ресторані "Старий млин", "Ковчег" чи "Старе місто". Замовляють для романтичної вечері нетипові страви та напої: пиріг з коноплею, телячі щічки, паштет з косулі, зелене пиво, настоянки та морозиво з буряка.

/ Фото: samogon.org

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Ціни: за проживання для двох у стандартному номері 3* готелю з урахуванням сніданків заплатите від 600 гривень. За обід для одного – від 80 гривень, а вечерю – від 90 гривень.

2 – Одеса

В українців Одеса асоціюється лише з літнім відпочинком, купальниками та вечірками просто неба на березі моря. Але любителі романтики знають, що взимку атмосфера міста сприяє відпочинку для двох та відкривається з іншого боку.

14 лютого рекомендуємо відвідати сквер "Міський сад", де знаходиться скульптура "Дерево кохання". На ньому 65 мовами світу написано слово "любов".

Наступне must visit місце – інсталяція "Закохане серце" (поблизу Тещиного мосту) з десятками замків, де пари вішають свій замок в знак вічного кохання. Любителям романтики варто спуститися Сходами зізнань. За легедами, ступаючи на кожну сходинку, потрібно зізнатися другій половинці в своїй любові. Ось вам лайфхак, як сказати "люблю" на рік вперед.

Після прогулянки влаштуйте побачення в ресторані з видом на море. Кухня тут різноманітна – потіште другу половинку вертутами з яблуками, камбалою, форшмаком чи цимесом. І не забудьте про келих шампанського чи вина.

Ціни: проживання для двох в стандартному номері 3* готелю з урахуванням сніданків – від 800 гривень за добу. За обід для одного заплатите від 100 гривень, а вечерю – від 110 гривень.

3 – Львів

Найромантичніше місто України – старий Львів: чого лише варта архітектура та вузенькі вулички. Одна з інстаграмних локацій, куди навідуються туристи – Італійський дворик. Він розташований в палаці Корнякта. Відвідайте його, щоб відчути атмосферу двориків Венеції та Риму.

Не оминайте лавку для закоханих на площі Ринок, 1. Львів’яни кажуть, що парам варто посидіти на ній декілька хвилин, взявшись за руки, щоб кохання стало міцнішим. Традиції, куди без них!

/ Фото: lviv1256.com

Любителі цілуватися прямують до каплиці Боїмів, бо приблизно в 200 метрах від неї розмістили спеціальний знак для поцілунків. Тепер ви знаєте, де прийнято цілуватися.

Під час відвідин автентичних місць, не забудьте залишити час на каву зі смаколиками в "Львівській майстерні шоколаду". Завершіть романтичний день вечерею в ресторані "38По".

Ціни: за проживання в 3* готелі для двох у стандартному номері заплатите від 700 гривень. У ціну враховані сніданки. За обід чи вечерю у закладі для одного заплатите від 120 гривень.

Нещодавно ми дізналися про реалії відпочинку на Драгобраті.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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