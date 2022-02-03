Февраль будет незабываемым, потому что афиша событий удивит каждого

Пропустить невозможно: 5 звездных концертов февраля в Киеве

В последний месяц зимы не сидите дома. Уверены, вы успели посмотреть десятки фильмов, устроить атмосферные вечеринки для родных и испечь вместе печенье. В феврале посетите звездные концерты и запланируйте особый вечер. Билет на один из ивентов может стать подарком для вашей второй половинки ко Дню святого Валентина.

Выступление Анны Тринчер, Артема Пивоварова и Златы Огневич

Приходите на вечеринку ко Дню Валентина Lux FM Cherry Party, если давно не отрывались. Особенными гостями вечера будут звезды: Анна Тринчер, Артем Пивоваров и Злата Огневич, которые удивят музыкальными номерами. Вы услышите любимые хиты, которые сделают вечер незабываемым. А еще получите бесплатно сет закусок и алкогольные напитки.

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/ Фото: concert.ua

Когда: 11 февраля в 20:00.

Где: в комплексе Navy в с. Осещина, ул. Киевская, 2г.

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Цена: от 500 грн.

Сольный концерт певицы Елки

Поклонники певицы Елки, вы здесь? Ничего не планируйте на вечер 15 февраля, потому что звезда представит новую программу "Мне легко". Удивит не только новыми композициями, но и ностальгическими хитами. Организаторы обещают чувственное шоу, которое сделает вечер незабываемым.

/ Фото: Instagram: elkasinger

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Когда: 15 февраля в 19.00.

Где: в Октябрьском дворце, ул. Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Цена: от 790 гривен.

Большой концерт певицы Кристины Соловий

На сольнике Кристины Соловий ждите шоу-программу с песнями из нового альбома Rosa Ventorum. Концерт посвящен Дню святого Валентина, поэтому романтики и лирики в сценических выходах будет достаточно. Кроме новых песен, услышите давно известные "Тримах", "Хто, як не ти" и другие хиты.

/ Фото: concert.ua

Когда: 16 февраля в 19.00.

Где: в Bel Etage Music Hall, ул. Шота Руставели, 16А.

Цена: от 500 грн.

Сольный вечер Любовь Успенской

Устройте себе музыкальный вечер шансона – приходите на концерт артистки Любовь Успенской, который состоится в ресторане Queen. Это будет незабываемое шоу в компании звезды. Без танцев не обойдется. Вы услышите хиты, вошедшие в историю: "К единственному, нежному", "Пропадаю я", "А я сяду в кабриолет", "Значит пора" и другие.

Певица Любовь Успенская / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Когда: 17 февраля в 20:00.

Где: в ресторане Queen, Набережное шоссе, 25

Цена: от 2625 гривен.

Клубное шоу исполнителя WellBoy

Лишь ленивый не пел песню "Гуси" украинского исполнителя WellBoy, которого продюсирует Юрий Бардаш. Новоиспеченная звезда устроит клубное шоу и соберет поклонников, которые фанатеют от украинской музыки. Если это вы – приходите в клуб Forsage и устройте себе незабываемый вечер в компании WellBoy.

/ Фото: concert.ua

Когда: 26 февраля в 23:00.

Где: в клубе Forsage, ул. Гарматная, 51A.

Цена: от 300 грн.

Недавно мы рассказывали, где праздновать День Валентина в Украине