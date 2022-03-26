Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Діти війни

Медична допомога

Житло у Польщі

Статус біженця

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life No Stress

Прогноз погоди в Україні на 26-27 березня: у яких регіонах очікується мокрий сніг та вітер

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 березня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Слово вихідні зовсім втратило свій сенс для багатьох українців. Але все ж таки розповідаємо, якою буде погода в суботу та неділю. Читайте прогноз від синоптика Наталії Діденко
Якою буде погода 26-27 березня в Україні
Якою буде погода 26-27 березня в Україні / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Традиційно про погоду в Україні розповіла синоптик Наталія Діденко у своєму акаунті у Facebook. 26 та 27 березня погода в Україні очікується дуже різноманітною.

Сьогодні, у суботу, 26 березня, у північних, західних та центральних областях будуть дощі. У південних та східних регіонах очікується суха погода. Будьте уважні та захопіть із собою шарф, тому що вітер буде сильним.

Реклама

Температура повітря буде до +10+16 градусів. Тільки на узбережжях, крайній півночі України та в Луганській області +7+12 градусів.

27 березня, у неділю, дощ та мокрий сніг пройде у східних областях, місцями у центральних та на Сумщині. На решті території України – без опадів. Поривчастий вітер залишається.

Відчутне похолодання спостерігатиметься у всіх регіонах країни. Вночі від -3 морозу до +3 тепла.

Реклама

Вдень 27 березня максимальна температура повітря підніметься лише до +2+8 градусів.

У Києві 26 березня буде дощ, максимальна температура повітря піднімається до +15 градусів. Вітер буде сильним, як і у багатьох регіонах України.

27 березня у столиці короткочасне похолодання. Вночі від 0 до -2 градусів морозу, вдень не вище +4+5 градусів. Залишиться поривчастий вітер, але без істотних опадів.

Реклама

Не варто засмучуватися, з понеділка, як і в більшості областей України, повернеться тепла погода.

Нагадаємо, у квітні очікуються три найпотужніші магнітні бурі, коли Сонце буде особливо агресивним. Читайте подробиці у нашому матеріалі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Слава Арестовича
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти