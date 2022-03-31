Погода в Україні на 31 березня: як закінчиться перший місяць весни

Сьогодні – останній день березня. Якою буде погода у всіх регіонах України, розповіла синоптик Наталія Діденко. Читайте подробиці у матеріалі

Якою буде погода в Україні 31 березня / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Перший місяць весни добіг кінця. Традиційно свій прогноз опублікувала синоптик Наталія Діденко у своєму Facebook-акаунті.

Прогноз погоди на 31 березня в Україні досить оптимістичний – буде дуже тепло. Максимальна температура повітря у більшості областей +12+18 градусів, у деяких районах центральних областей та південних до +17+20 градусів.

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Виняток для південних регіонів – у прибережних районах буде значно свіжіше через близькість холодних морів.

У західних областях України та на півночі Сумської, Житомирської та Чернігівської областей температура повітря триматиметься до +7+12 градусів. У цих регіонах спостерігатиметься похолодання.

Але у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 31-го березня буде тепло.

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Сильний вітер все ще залишиться в Україні, його відчуватимуть на південному сході країни.

У Києві 31-го березня очікується найтепліший день у найближчій перспективі. Температура вдень сягне +18 градусів. Можливо невеликий дощ.

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