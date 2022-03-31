Погода в Украине на 31 марта: как закончится первый месяц весны

Сегодня – последний день марта. Какой будет погода во всех регионах Украины, рассказала синоптик Наталья Диденко. Читайте подробности в материале

Какой будет погода в Украине 31 марта / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Первый месяц весны подошел к концу. Традиционно свой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook-аккаунте.

Прогноз погоды на 31-е марта в Украине достаточно оптимистичен – будет очень тепло. Максимальная температура воздуха в большинстве областей +12+18 градусов, в некоторых районах центральных областей и южных до +17+20 градусов.

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Исключение для южных регионов – в прибрежных районах будет значительно свежее из-за близости холодных морей.

В западных областях Украины и на севере Сумской, Житомирской и Черниговской областей температура воздуха буде держаться до +7+12 градусов. В этих регионах будет наблюдаться похолодание.

Но, в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 31-го марта будет тепло.

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Сильный ветер все еще останется в Украине, его будут чувствовать на юго-востоке страны.

В Киеве 31-го марта ожидается самый теплый день в ближайшей перспективе. Температура днем достигнет +18 градусов. Может быть небольшой дождь.

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