Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Зеленская о муже

Помощь доктора

Платья Оскара-2022

Статус беженца

Готовим борщ в ЕС
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Погода в Украине на 31 марта: как закончится первый месяц весны

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 марта, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня – последний день марта. Какой будет погода во всех регионах Украины, рассказала синоптик Наталья Диденко. Читайте подробности в материале
Какой будет погода в Украине 31 марта
Какой будет погода в Украине 31 марта / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Первый месяц весны подошел к концу. Традиционно свой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook-аккаунте.

Прогноз погоды на 31-е марта в Украине достаточно оптимистичен – будет очень тепло. Максимальная температура воздуха в большинстве областей +12+18 градусов, в некоторых районах центральных областей и южных до +17+20 градусов.

Реклама

Исключение для южных регионов – в прибрежных районах будет значительно свежее из-за близости холодных морей.

В западных областях Украины и на севере Сумской, Житомирской и Черниговской областей температура воздуха буде держаться до +7+12 градусов. В этих регионах будет наблюдаться похолодание.

Но, в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 31-го марта будет тепло.

Реклама

Сильный ветер все еще останется в Украине, его будут чувствовать на юго-востоке страны.

В Киеве 31-го марта ожидается самый теплый день в ближайшей перспективе. Температура днем достигнет +18 градусов. Может быть небольшой дождь.

Читайте также: Погода в Украине на 29 марта: потепление до +17 и где ожидать дождь

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять