Погода в Україні на 29 березня: потепління до +17 та де очікувати дощ

Якою буде погода в Україні сьогодні, 29 березня, у всіх регіонах. Читайте детальний прогноз синоптикині Наталки Діденко

Якою буде погода сьогодні в Україні / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

У вівторок в Україні буде тепло. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у своєму обліковому записі у Facebook.

Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +12+17 градусів, у Чернівецькій області та Одеській області до +19 градусів.

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У деяких регіонах України варто чекати на дощі. Пройдуть вони у північних областях, західних, у центральній частині (крім Дніпра з районами), а також увечері на Харківщині.

На решті території – без опадів.

Вітер в Україні ще залишиться поривчастим, сильнішим – у східних, центральних областях та у південній частині.

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У Києві 29 березня також буде дощ. Не сильний. Повітря передбачається теплим – до +12+14 градусів вдень.

Наталка стверджує, що поки що в Україні переважатиме тепла погода, але наприкінці тижня все ж таки похолодає. Також можливі сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

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