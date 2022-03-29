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Погода в Україні на 29 березня: потепління до +17 та де очікувати дощ

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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29 березня, 08:59
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Якою буде погода в Україні сьогодні, 29 березня, у всіх регіонах. Читайте детальний прогноз синоптикині Наталки Діденко
Якою буде погода сьогодні в Україні
Якою буде погода сьогодні в Україні / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

У вівторок в Україні буде тепло. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у своєму обліковому записі у Facebook.

Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +12+17 градусів, у Чернівецькій області та Одеській області до +19 градусів.

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У деяких регіонах України варто чекати на дощі. Пройдуть вони у північних областях, західних, у центральній частині (крім Дніпра з районами), а також увечері на Харківщині.

На решті території – без опадів.

Вітер в Україні ще залишиться поривчастим, сильнішим – у східних, центральних областях та у південній частині.

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У Києві 29 березня також буде дощ. Не сильний. Повітря передбачається теплим – до +12+14 градусів вдень.

Наталка стверджує, що поки що в Україні переважатиме тепла погода, але наприкінці тижня все ж таки похолодає. Також можливі сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Читайте також: Понеділок – день важкий: якою буде погода в Україні 28 березня

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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