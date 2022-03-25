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Погода в Україні на 25 березня – Київ, Одеса та інші регіони

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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25 березня, 06:00
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Якою буде погода сьогодні в Україні, чи зміниться дощ сонцем та теплом? Про всі температурні подробиці дня розповіла синоптик
Якою буде погода в Україні 25 березня
Якою буде погода в Україні 25 березня / Фото: Колаж: Сьогодні

Насилу усвідомлюємо, що розпочався другий місяць війни. За цей час ми навчилися сміятися (Чорнобаївка 10!!!), намагаємось адаптуватися та стежимо за прогнозом погоди.

Традиційно, якою буде погода сьогодні в Україні, розповіла на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

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25 березня морозна температура від -3 градусів, а у східних регіонах від -5 градусів, зміниться теплом від +8 до +13.

Мокрий сніг, який був уночі, залишиться у минулому. Вдень у п'ятницю у більшості регіонів України буде сухо, лише на Одещині очікується дощ.

У столиці опади очікуються у другій половині дня, а вночі навіть мокрий сніг.

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Температура повітря у Києві прогріється до +8+10 градусів.

Синоптик попереджає, що найближчими днями погода буде дуже мінливою. Тепло в суботу, і прохолодно і вітряно в неділю, стрибки температури, атмосферного тиску... Це може спричинити нездужання у метеозалежних людей.

Будьте уважні та бережіть себе!

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Читайте також: Погода в Україні на 24 березня – у яких регіонах чекати дощ та сніг

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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