Погода в Україні на 25 березня – Київ, Одеса та інші регіони

Насилу усвідомлюємо, що розпочався другий місяць війни. За цей час ми навчилися сміятися (Чорнобаївка 10!!!), намагаємось адаптуватися та стежимо за прогнозом погоди.
Традиційно, якою буде погода сьогодні в Україні, розповіла на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
25 березня морозна температура від -3 градусів, а у східних регіонах від -5 градусів, зміниться теплом від +8 до +13.
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Мокрий сніг, який був уночі, залишиться у минулому. Вдень у п'ятницю у більшості регіонів України буде сухо, лише на Одещині очікується дощ.
У столиці опади очікуються у другій половині дня, а вночі навіть мокрий сніг.
Температура повітря у Києві прогріється до +8+10 градусів.
Синоптик попереджає, що найближчими днями погода буде дуже мінливою. Тепло в суботу, і прохолодно і вітряно в неділю, стрибки температури, атмосферного тиску... Це може спричинити нездужання у метеозалежних людей.
Будьте уважні та бережіть себе!
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