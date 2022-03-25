Погода в Украине на 25 марта – Киев, Одесса и другие регионы

Какой будет погода сегодня в Украине, сменится ли дождь солнцем и теплом? О всех температурных подробностях дня рассказала синоптик

Какой будет погода в Украине 25 марта / Фото: Коллаж: Сегодня

С трудом осознаем, что начался второй месяц войны. За это время мы научились смеяться (Чернобаевка 10!!!), стараемся адаптировались и следим за прогнозом погоды.

Традиционно, что с погодой сегодня в Украине, рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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25-го марта морозная температура от -3 градусов, а в восточных регионах от -5 градусов, сменится теплом от +8 до +13.

Мокрый снег, который был ночью, останется в прошлом. Днем в пятницу в большинстве регионов Украины будет сухо, только в Одесской области ожидается дождь.

В столице осадки ожидаются во второй половине дня, а ночью – даже мокрый снег.

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Температура воздуха в Киеве прогреется до +8+10 градусов.

Синоптик предупреждает, что в ближайшие дни погода будет очень переменчивой. Тепло в субботу, и прохладно и ветряно в воскресенье, скачки температуры, атмосферного давления... Это может вызвать недомогание у метеозависимых людей.

Будьте внимательны и берегите себя!

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