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Погода в Украине на 25 марта – Киев, Одесса и другие регионы

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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25 марта, 06:00
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Какой будет погода сегодня в Украине, сменится ли дождь солнцем и теплом? О всех температурных подробностях дня рассказала синоптик
Какой будет погода в Украине 25 марта
Какой будет погода в Украине 25 марта / Фото: Коллаж: Сегодня

С трудом осознаем, что начался второй месяц войны. За это время мы научились смеяться (Чернобаевка 10!!!), стараемся адаптировались и следим за прогнозом погоды.

Традиционно, что с погодой сегодня в Украине, рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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25-го марта морозная температура от -3 градусов, а в восточных регионах от -5 градусов, сменится теплом от +8 до +13.

Мокрый снег, который был ночью, останется в прошлом. Днем в пятницу в большинстве регионов Украины будет сухо, только в Одесской области ожидается дождь.

В столице осадки ожидаются во второй половине дня, а ночью – даже мокрый снег.

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Температура воздуха в Киеве прогреется до +8+10 градусов.

Синоптик предупреждает, что в ближайшие дни погода будет очень переменчивой. Тепло в субботу, и прохладно и ветряно в воскресенье, скачки температуры, атмосферного давления... Это может вызвать недомогание у метеозависимых людей.

Будьте внимательны и берегите себя!

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Читайте также: Погода в Украине на 24 марта – в каких регионах ждать дождь и снег

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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