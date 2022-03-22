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Погода в Україні на 22 березня: у День води нечисть з немитої Росії піде до своїх витоків – на дно

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22 березня, 06:00
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Прогноз на вівторок дуже оптимістичний і каже, що на нас чекає теплий сонячний день і приємна ніч з плюсовою температурою
Погода в Україні на 22 березня
Погода в Україні на 22 березня / Фото: pixabay.com

Поки багатьох цікавить, коли буде Вербна неділя-2022, ми не забігатимемо так далеко і розповімо про погоду на найближчий час, 22 березня в Україні. Також у цей день є Всесвітній день води (водних ресурсів).

Що таке вода для людей та навколишнього середовища, нікому не потрібно пояснювати.
Головне, щоб кожен із нас мав можливість доступу до цього скарбу.
А особливо ті українці, яким російський ворог зараз блокує цю наджиттєву потребу. І нехай вода в морях теж нам допомагає – топить всю нечисть, відправляє на дно, де їхнє власне звичне місце.

– розповіла синоптик Наталка Діденко.

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22 березня в Україні ще антициклон, тому опадів не передбачається ніде – буде сонячно. Температура повітря у вівторок вдень коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів, у східних областях буде свіжіше – від +6 до +9 градусів. У Києві 22 березня буде сухо, сонячно та тепло, від +12 до +14 градусів. У південній частині України очікується сильний вітер!

Можна, дотримуючись всіх вимог військового часу, трохи підставляти ніс сонцю, виганяючи зимовий авітаміноз, дихати, прибирати довкола, не звертати увагу на плітки, порожніх людей, берегти своє здоров'я.

Вночі температура повітря коливатиметься від +1 до +4 градусів.

Народний прогноз погоди: 21 березня вшановується пам'ять преподобних Лазаря та Афанасія Мурманських. Це день весняного рівнодення. Ніч та день зрівнялися за тривалістю. У північній півкулі починається весна, а південній – осінь. Ця дата вважається астрономічним днем народження весни. Періоди рівнодення відрізняються сильними вітрами та бурями. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде холодною. Якщо хмари високо і пливуть небом швидко, значить погода буде доброю.

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