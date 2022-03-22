Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Медицинская помощь

Украинцы за границей

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Погода в Украине на 22 марта: в День воды нечисть из немытой России пойдет к своим истокам – на дно

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 марта, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Прогноз на вторник очень оптимистичен и говорит, что нас ожидает теплый солнечный день и приятная ночь с плюсовой температурой
Погода в Украине на 22 марта
Погода в Украине на 22 марта / Фото: pixabay.com

Пока многих интересует, когда будет Вербное воскресенье-2022 году, мы не будем забегать так далеко и расскажем о погоде на ближайшее время, 22 марта в Украине. Также в этот день Всемирный день воды (водных ресурсов).

Что такое вода для людей и окружающей среды, никому не нужно объяснять.
Главное, чтобы каждый из нас имел возможность доступа к этому сокровищу.
А особенно те страждущие украинцы, которым российский враг сейчас блокирует эту сверхжизненную потребность. И пусть вода в морях тоже нам помогает – топит всю нечисть, отправляет на дно, где их собственное привычное место.

– рассказала синоптик Наталка Диденко.

Реклама

22 марта в Украине все еще антициклон, поэтому осадков не предвидится нигде – будет солнечно. Температура воздуха во вторник днем ​​будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов, в восточных областях будет свежее – от +6 до +9 градусов. В Киеве 22 марта будет сухо, солнечно и тепло, от +12 до +14 градусов. В южной части Украины ожидается сильный ветер!

Можно, соблюдая все требования военного времени, немного подставлять нос солнцу, изгоняя зимний авитаминоз, дышать, убирать вокруг, не обращать внимание на сплетни, пустых людей, беречь свое здоровье.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +4 градусов.

Народный прогноз погоды: 21 марта почитается память преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских. Это день весеннего равноденствия. Ночь и день сравнялись по продолжительности. В северном полушарии начинается весна, а в южном – осень. Эта дата считается астрономическим днем рождения весны. Периоды равноденствия отличаются сильными ветрами и бурями. Если в этот день из теплых краев возвращается жаворонок, то следует ждать теплую весну. Если облака высоко и плывут по небу быстро, значит погода будет доброй.

Реклама

Читайте также, как проявляется метеозависимость и можно ли от нее избавиться.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сотрудники ГСЧС по всей стране мужественно спасают украинцев. Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» спасателей службы гражданской защиты: старшего прапорщика Юрия Бородая, капитана Алексея Романенко, полковника Тараса Гордиенко, полковника Виктора Дарагана, майора Ивана Марица: “Вы делаете то же, что и наши военные – защищаете страну на своем месте”.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять