Погода в Україні на 20 березня: де чекати на яскраве сонце і що зі смогом у столиці

Якою буде погода в Україні та де очікувати потепління до +19 градусів – читайте прогноз синоптика Наталії Діденко

Прогноз погоди на 20 березня у всіх регіонах України / Фото: Колаж: Сьогодні

Традиційно про погоду розповідає у своєму акаунті у Facebook синоптик Наталія Діденко. Що чекає на Україну сьогодні? На щастя, антициклон захищає нашу країну від снігу та дощу. Тому опадів не очікується на всій території. Що тішить, буде багато сонця.

Вдень весняне сонце вижене мороз, повітря прогріється максимально в Україні до +5+9 градусів.

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Вітер буде здебільшого слабким. Очікуються пориви у південній частині та на південному сході.

Киянам особливо цікаво знати, що вітер буде слабким, північного та північно-східного гапрямку. Увечері вітер трохи посилиться.

Алергіки, посидіть вдома, послухайте офіційні повідомлення про перспективи розсмоктування смогу, – рекомендує синоптик.

Неділя ж у столиці буде ясною та сонячною. Від -4 градусів до +8 вдень.

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На заході України температура буде кращою – до +9+13 градусів. На Закарпатті, можливо, навіть до +19.

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