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Погода в Украине на 20 марта: где ждать яркое солнце и что со смогом в столице

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20 марта, 06:00
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Какой будет погода в Украине и где ожидать потепление до +19 градусов – читайте прогноз синоптика Натальи Диденко
Прогноз погоды на 20 марта по всем регионам Украины
Прогноз погоды на 20 марта по всем регионам Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Традиционно о погоде рассказывает в своем аккаунте в Facebook синоптик Наталья Диденко. Что ждет Украину сегодня? К счастью, антициклон защищает нашу страну от снега и дождя. Поэтому осадков не ожидается по всей территории. Что радует, будет много солнца.

Днем весеннее солнце прогонит мороз, воздух прогреется максимально в Украине до +5+9 градусов.

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Ветер будет в основном слабым. Ожидается порывы в южной части и на юго-востоке.

Киевлянам особо будет интересно знать, что ветер будет слабым, северного и северо-восточного направления. Вечером ветер немного усилится.

Аллергики, посидите дома, послушайте официальные сообщения о перспективах рассасывания смога, – рекомендует синоптик.

Воскресенье же в столице будет ясным и солнечным. От -4 градусов до +8 днем.

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На западе Украины температура будет получше – до +9+13 градусов. На Закарпатье, возможно, даже до +19.

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