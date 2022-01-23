Як проявляється метеозалежність і чи можна її позбутися

Мігрень, перепади тиску і нездужання, які долають нас при зміні погоди – так проявляється метеозалежність. Чи можна впоратися зі станом – у статті

Мігрень, стрибки тиску при зміні погоди - це прояви метеозалежності, позбутися якої можна / Фото: freepik.com

Дедалі більше українців скаржаться на погане самопочуття під час різких перепадів погоди, проте навіть звернувшись до лікарів, не одержують чіткого діагнозу. У програмі "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 6:30 на каналі "Україна", ведучі Григорій Герман і Марія Мельник з'ясували, на що вказують прояви метеозалежності та як полегшити самопочуття через зміни погодних умов.

Григорій Герман та Марія Мельник / Фото: пресслужба

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У вітряну погоду дошкуляють мігрені, а від різкого потепління перепади тиску – це прояви метеозалежності.

Метеозалежність як окремий діагноз не виділяється міжнародною класифікацією хвороб. Тобто лікарі не можуть визначати це явище як діагноз, але це можуть бути симптоми, з якими стикається безліч людей, – пояснив сімейний лікар Віталій Щуренко в ефірі каналу "Україна".

Зміни погоди можуть впливати на нас двома методами – коли знижується рівень кисню в повітрі – стрибає тиск та страждають нервові закінчення органів. Так трапляється, наприклад, коли підвищується вологість – починають боліти суглоби.

Для того щоб організм краще реагував на стресові ситуації, однією з яких може бути різка зміна погоди, потрібно займатися спортом, приймати контрастний душ, – радить лікар.

Людям із низьким артеріальним тиском допоможе підбадьоритися чай з м'ятою та медом. А також адаптогени – настойки женьшеню, лимонника та елеутерококу. Сімейний лікар зазначає – адаптогени допомагають людині спокійніше реагувати на стрес, впливаючи не на психологічний стан, а на фізіологію.

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Насамперед слід вилікувати свої хронічні недуги і тоді метеозалежність може зникнути з вашого життя / Фото: Depositphotos

Гіпертонікам під час зміни погоди лікарі радять відмовитися від солоного. Сіль затримує рідину в організмі, а та збільшує об'єм крові, що циркулює. Це сприяє ще сильнішому підвищенню тиску. Краще включити до свого раціону їжу багату на калій, наприклад, печені яблука, родзинки, курагу та банани. Але ці поради лише послаблять симптоми.

Дуже часто помилкою людей, які страждають на метеозалежність, є те, що вони забувають головне – певна хвороба є причиною сильної реакції їх на погоду та її зміни. Тому насамперед слід вилікувати свої хронічні недуги, і тоді метеозалежність може взагалі зникнути з вашого життя, – коментує Віталій Щуренко у програмі "Ранок з Україною".

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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