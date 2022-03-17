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Погода в Україні на 17 березня: поривчастий вітер відправить фашистів слідом за російським військовим кораблем

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17 березня, 06:00
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Прогноз на четвер каже, що на вулиці помітно знизиться температура, але сонце подарує відчуття тепла та весни
Погода в Україні на 17 березня
Погода в Україні на 17 березня / Фото: pixabay.com

Магнітні бурі незабаром закінчаться, як і набридлі холоди, але поки доведеться трохи потерпіти. Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні та Києві 17 березня.

Повітря на кілька днів стане свіжим в Україні, а десь зима захоче взяти реванш - абсолютно нічого не вийде у карги немічної. Це об'єктивно, просто за атмосферними космічними законами.

17 березня в Україні передбачається підвищений атмосферний тиск, антициклон, тому опади якісь суттєві навряд чи. Навпаки, буде цілком сонячно. Виняток: сніг може пролітати у Луганській та Донецькій областях, а також у районі Карпат.

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Температура повітря зменшиться, але не критично. Найхолоднішими 17 березня очікуються східна частина України, Сумщина та Полтавщина: вночі від -7 до -12 градусів, вдень від 0 до -4 градуси морозу.

У більшості областей України вночі 17 березня від -3 до -8 градусів, вдень від 0 до +3 градусів, у західних областях до +5 градусів.

У східній частині України буде поривчастий вітер. У Києві четвер очікується сухим та прохолодним. Найближчої ночі від -3 до -5 градусів, вдень від 0 до +2 градуси.

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Тепліше повітря почне надходити в Україну в найближчу неділю-понеділок. А поки закутуйтесь, особливо на ніч, вірус весняний гуляє, не читайте сумнівних джерел, уникайте спілкування з токсично-істеричними людьми (нехай вони будуть здорові), не бійтеся злитися і дискутувати (бажано приватно), гидувати кимось і не погоджуватися з чиїми -то діями, це нормально – ми, нормальні люди завжди такі були, є і будемо.

Народний прогноз погоди: 17 березня відзначається день пам'яті преподобного Герасима Йорданського. У народі Герасима називають Грачовником, бо з цього дня з теплих країн прилітають граки: "Грач на горі – так і весна надворі". Якщо грак прилетів, то через місяць сніг зійде. Коли грак із землі хмиз піднімає – сонячне літо обіцяє. Якщо граки кричать, то погода скоро зіпсується (швидше за все буде дощ).

Читайте також: Погода та війна: у березні зима повернеться в Україну

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