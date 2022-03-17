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Погода в Украине на 17 марта: порывистый ветер отправит фашистов вслед за российским военным кораблем

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17 марта, 06:00
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Прогноз на четверг говорит, что на улице заметно снизится температура, но солнце подарит ощущение тепла и весны
Погода в Украине на 17 марта
Погода в Украине на 17 марта / Фото: pixabay.com

Магнитные бури вскоре закончатся, как и надоевшие холода, но пока придется немного потерпеть. Наталка Диденко рассказала, какой будет погода в Украине и Киеве 17 марта.

Воздух на несколько дней станет свежее в Украине, а где-то зима захочет взять реванш абсолютно ничего не выйдет в карги немощной. Это объективно, просто по атмосферным космическим законам.

17 марта в Украине предполагается повышенное атмосферное давление, антициклон, поэтому осадки какие-то существенные вряд ли. Наоборот, будет вполне солнечно. Исключение: снег может пролетать в Луганской и Донецкой областях, а также в районе Карпат.

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Температура воздуха снизится, но не критично. Самыми холодными 17 марта ожидаются восточная часть Украины, Сумщина и Полтавщина: ночью от -7 до -12 градусов, днем ​​от 0 до -4 градуса мороза.

В большинстве областей Украины ночью 17 марта от -3 до -8 градусов, днем от ​​0 до +3 градуса, в западных областях до +5 градусов.

В восточной части Украины будет порывистый ветер. В Киеве четверг ожидается сухим и прохладным. В ближайшую ночь от -3 до -5 градусов, днем от ​​0 до +2 градуса.

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Более теплый воздух начнет поступать в Украину в ближайшие воскресенье-понедельник. А пока закутывайтесь, особенно на ночь, вирус весенний гуляет, не читайте сомнительных источников, избегайте общения с токсично-истерическими людьми (пусть они будут здоровы), не бойтесь слиться и дискутировать (желательно приватно), брезговать кем-то и не соглашаться с чьими-то действиями, это нормально – мы, нормальные люди, всегда такие были, есть и будем.

Народный прогноз погоды: 17 марта отмечается день памяти преподобного Герасима Иорданского. В народе Герасима называют Грачевником, потому что с этого дня с теплых стран прилетают грачи: "Грач на горе – так и весна на дворе". Если грач прилетел, через месяц снег сойдет. Когда грач с земли хворостину поднимает – солнечное лето обещает. Если грачи кричат, значит погода скоро испортится (скорее всего будет дождь).

Читайте также: Погода и война: в марте зима вернется в Украину

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