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Погода в Україні на 15 березня: сонце подарує українцям вітамін D, а рашистів засліпить

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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15 березня, 06:00
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Нарешті, погода на вулиці починає надихати і ще більше заряджати правильним настроєм на швидку перемогу
Погода в Україні на 15 березня
Погода в Україні на 15 березня / Фото: pixabay.com

14 березня планету накрили потужні магнітні бурі, але, здається, путіна, вони й не відпускали. Багато хто відчув занепад сил і плутанину на всіх життєвих напрямах. На жаль, метеозалежним людям сьогодні теж доведеться постраждати. А ось якою буде погода 15 березня, розповіла Наталка Діденко.

15 березня, на всій території України опадів не буде, а буде багато сонця.
Антициклон, підвищений атмосферний тиск. Перше весняне сонце – перші авітамінози. Після ковідної лихоманки точно десь пошкребіть по поличках, може, завалялася баночка з вітаміном С. Ну чи на лимон можна налягати, якщо вдасться купити. Саме час.

Опадів не буде, але повністю не виключається їхня можливість на Луганщині, місцями на Донбасі та Харківщині, де можливий невеликий сніг.

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По всій Україні 15 березня вітер буде невеликий або помірний, у східних областях – поривчастий. Найхолодніше вдень буде у східних, північно-східних областях України, від 0 до +4 градусів. Найтепліше в західній частині країни, від +7 до +12 градусів. У Києві середина березня очікується сонячною та теплою, від +6 до +8 градусів.

Вночі у всіх регіонах градусник термометра не впаде нижче 0. Темніти починає все пізніше.

Народний прогноз погоди: 15 березня вшановується пам'ять священномученика Феодота Киринейського. З давніх-давен дивилися, яким буде літо. Якщо дме теплий вітер, то чекали спекотного дощового літа. Якщо сніг, мороз, північний вітер – то влітку тепла не буде. А якщо вранці зарядить дощ, то й литиме все літо. І хоча погода ще може бути досить холодною, з цього дня відходять морози.

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Читайте також: Погода та війна: у березні зима повернеться в Україну.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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