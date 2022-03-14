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Погода на 14 березня в Україні: українцям сонце світитиме яскраво, а орків палитиме "Джавелін"

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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14 березня, 06:00
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В Україні нарешті йде довгоочікуване потепління. В яких регіонах буде сухо та тепло, а в яких температура буде ще прохолодною – читайте у матеріалі
Погода в Україні на 14 березня - детальний прогноз
Погода в Україні на 14 березня - детальний прогноз / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 14 березня, потужна магнітна буря накриє землю. Метеозалежним людям треба бути дуже обережними. Синоптик Наталія Діденко заспокоює позитивним прогнозом погоди.

Завтра починається нарешті весна, за старим стилем, правда, але природа краще знає, коли, що і як – пише Наталя у своєму Facebook.

14 березня температура повітря у більшості областей України вдень підвищиться до +4+8 градусів. Це тішить, бо тепло змінить морозну ніч.

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Уважно слід бути у Сумській, Харківській, Полтавській областях. Окрім російського терору, у ніч на понеділок у цих регіонах буде -8-14 градусів, але вдень уже +1+4 градуси.

Характер погоди – антициклонічний, тому 14 березня опадів в Україні не очікується і навіть у багатьох областях буде вдень сонце. Також сильного вітру не буде.

У Києві у понеділок буде сухо та сонячно. Після -2-4 градусів уночі, вдень у столиці потеплішає до +5 градусів.

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Читайте також: Погода та війна: у березні зима повернеться до України

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

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Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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