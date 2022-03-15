Погода в Украине на 15 марта: солнце подарит украинцам витамин D, а рашистов ослепит

Наконец-то погода на улице начинает вдохновлять и еще больше заряжать правильным настроением на скорую победу

Погода в Украине на 15 марта / Фото: pixabay.com

14 марта планету накрыли мощные магнитные бури, но, кажется, путина, они и не отпускали. Многие почувствовали упадок сил и неразбериху по всем жизненным фронтам. К сожалению, метеозависимым людям сегодня также придется пострадать. А вот какой будет погода 15 марта, рассказала Наталка Диденко.

15 марта, везде в Украине осадков не будет, а будет много солнца.

Антициклон, повышенное атмосферное давление. Первое весеннее солнце – первые авитаминозы. После ковидной лихорадки точно где-нибудь поскребите по полочкам, может, завалялась баночка с витамином С. Ну или на лимон можно налегать, если удастся купить. В самый раз.

Осадков не должно быть, но полностью не исключается их возможность местами на Донбассе в Луганской и Харьковской областях, где возможен небольшой снег.

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По всей Украине 15 марта ветер будет либо небольшой, либо умеренный, в восточных областях – порывистый. Холоднее всего в дневные часы будет в восточных, северо-восточных областях Украины, от 0 до +4 градусов. Теплее всего в западной части страны, от +7 до +12 градусов. В Киеве середина марта ожидается солнечной и теплой, от +6 до +8 градусов.

Ночью во всех регионах градусник термометра не упадет ниже 0. Темнеть начинает все позже.

Народный прогноз погоды: 15 марта почитается память священномученика Феодота Киринейского. С давних времен по этому дню смотрели, каким будет лето. Если дует теплый ветер, то ждали жаркого дождливого лета. Если снег, мороз, северный ветер, – то летом тепла не будет. А если с утра зарядит дождь, то и лить будет все лето. И хотя погода еще может быть достаточно холодной, с этого дня уходят устойчивые морозы.

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