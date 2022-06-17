Чому варто їхати до Канади – менталітет, робота та ставлення до українців

Як приймають українців, змушених рятуватися від жахів війни, у Канаді – читайте розповідь українки Ганни Кравчук

Менталітет, робота, проживання, ставлення до українців – що варто знати про Канаду / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікар-косметолог Ганна Кравчук у травні виїхала із сином до Канади. Рішення далося тяжко. Залишити будинок, чоловіка, батьків та улюблену Україну. Все заради того, щоб урятувати сина від обстрілів та небезпеки.

Сьогодні Ганні доводиться стикатися з іншими проблемами – адаптація в новій країні. На своїй сторінці у Instagram Кравчук розповіла, як приймають українців на іншому кінці світу.

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Коли ми з сином переїздили до Канади, я хвилювалася, як приймуть нас іншому кінці світу. Чи зможемо ми прижитися у країні П’яти Великих озер і кленового сиропу? – пише Ганна.

Жінка зазначила, що страх зник уже за декілька днів. Справа в тому що у Канаді велика українська діаспора. Канада – третя країна світу за чисельністю українців. Тому наша мова та прапор для них звичні речі, а українцям це допомагає швидко адаптуватися та відчути підтримку.

По-друге, канадці – дружелюбні люди, які випромінюють спокій і щастя, – пише Ганна.

Вона зазначила, що такий спокій можна пояснити тим, що вони мешкають у мирній країні, де забезпечені всім необхідним: житло, харчування, робота, якісні медичні послуги.

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Все, що їм залишається, це чемно сплачувати податки й комунальні послуги, плануючи майбутнє.

Ганна також розповіла, що Канада потопає у зелені і це допомагає впоратися зі стресом.

Як би ти не втомилася впродовж робочого чи навчального дня, але в оточенні природи сум і м’язовий біль вивітрюються. Приходиш до свого тимчасового дому-сховку, випиваєш склянку смачної води з-під крану, готуєш тост у тостері, "придбаному" в місцевій безкоштовній крамничці, обіймаєш сина, і дозволяєш життю бути, — написала Кравчук.

Звичайно, косметолог зазначила, що шалено сумує за Україною, щовечора та зранку читає новини про те, що відбувається в країні. Ганна щодня намагається бути сильною, збираютися та їхати на навчання та роботу.

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Ганна Кравчук також розповіла, як можна отримати роботу в Канаді.

Нещодавно я успішно склала іспит на підтвердження своїх професійних навичок. До того всі мої дипломи і дев’ятнадцятирічний досвід роботи в Канаді не мали ваги, – написала Ганна.

Вона уточнила кілька важливих моментів, про які варто знати:

Усі, з ким вона спілкується, працюють виключно офіційно.

Навіть після 19 років роботи у сфері косметології, під час навчання вона почерпнула нові та корисні знання. Так, у Канаді лікар співпрацює із пацієнтом, спираючись на чіткий медичний протокол. Це дуже полегшує робочий процес.

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