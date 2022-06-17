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Чому варто їхати до Канади – менталітет, робота та ставлення до українців

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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17 червня, 16:15
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Як приймають українців, змушених рятуватися від жахів війни, у Канаді – читайте розповідь українки Ганни Кравчук
Менталітет, робота, проживання, ставлення до українців – що варто знати про Канаду
Менталітет, робота, проживання, ставлення до українців – що варто знати про Канаду / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікар-косметолог Ганна Кравчук у травні виїхала із сином до Канади. Рішення далося тяжко. Залишити будинок, чоловіка, батьків та улюблену Україну. Все заради того, щоб урятувати сина від обстрілів та небезпеки.

Сьогодні Ганні доводиться стикатися з іншими проблемами – адаптація в новій країні. На своїй сторінці у Instagram Кравчук розповіла, як приймають українців на іншому кінці світу.

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Коли ми з сином переїздили до Канади, я хвилювалася, як приймуть нас іншому кінці світу. Чи зможемо ми прижитися у країні П’яти Великих озер і кленового сиропу? – пише Ганна.

Жінка зазначила, що страх зник уже за декілька днів. Справа в тому що у Канаді велика українська діаспора. Канада – третя країна світу за чисельністю українців. Тому наша мова та прапор для них звичні речі, а українцям це допомагає швидко адаптуватися та відчути підтримку.

По-друге, канадці – дружелюбні люди, які випромінюють спокій і щастя, – пише Ганна.

Вона зазначила, що такий спокій можна пояснити тим, що вони мешкають у мирній країні, де забезпечені всім необхідним: житло, харчування, робота, якісні медичні послуги.

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Все, що їм залишається, це чемно сплачувати податки й комунальні послуги, плануючи майбутнє.

Ганна також розповіла, що Канада потопає у зелені і це допомагає впоратися зі стресом.

Як би ти не втомилася впродовж робочого чи навчального дня, але в оточенні природи сум і м’язовий біль вивітрюються. Приходиш до свого тимчасового дому-сховку, випиваєш склянку смачної води з-під крану, готуєш тост у тостері, "придбаному" в місцевій безкоштовній крамничці, обіймаєш сина, і дозволяєш життю бути, — написала Кравчук.

Звичайно, косметолог зазначила, що шалено сумує за Україною, щовечора та зранку читає новини про те, що відбувається в країні. Ганна щодня намагається бути сильною, збираютися та їхати на навчання та роботу.

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Ганна Кравчук також розповіла, як можна отримати роботу в Канаді.

Нещодавно я успішно склала іспит на підтвердження своїх професійних навичок. До того всі мої дипломи і дев’ятнадцятирічний досвід роботи в Канаді не мали ваги, – написала Ганна.

Вона уточнила кілька важливих моментів, про які варто знати:

  • Усі, з ким вона спілкується, працюють виключно офіційно.
  • Навіть після 19 років роботи у сфері косметології, під час навчання вона почерпнула нові та корисні знання. Так, у Канаді лікар співпрацює із пацієнтом, спираючись на чіткий медичний протокол. Це дуже полегшує робочий процес.

Вам буде цікаво дізнатися, чому не варто переїжджати до Туреччини.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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