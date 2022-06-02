Чому не варто переїжджати до Туреччини – відверте зізнання українки

Роботодавці українців знецінюють, пропонуючи мінімальну зарплатню

Варто знати: в Туреччині виникнуть проблеми з пошуком роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Пошук роботи серед переселенців за кордоном – це актуальне питання. В Туреччині вакансію з відповідною зарплатнею знайти складно. Українка Анна Бондаренко зізналася в Instagram, що в Стамбулі недооцінюють переселенців, пропонуючи мінімальну зарплатню, попри напружений графік.

Роботодавці наживаються на скрутному становищі переселенців. Пропонують мінімальну зарплату з графіком роботи понад 10 годин. Вакансія посудомийника цьому приклад.

Реклама

В принципі тут більшість роботодавців вважають, що якщо ти приїхав у Туреччину, то в принципі ти готовий на все. Мити посуд з 9 до 22, 6 днів на тиждень за 7500 грн? Канєшна!, – зауважила українка.

Ще розчарують умовами та зарплатнею вакансії няні чи в готельній сфері.

Робота мрії з 7 до 23 в готелі підносити-виносити, з 2 вихідними на місяць за 8 тис? О так. Доглядати за дитиною, прибирати, готувати без вихідних в принципі за 10 тис грн? Супер, – зауважила українка.

Роботодавці не поспішають покращувати умови. Вони розуміють, що більшість погодиться через необхідність оплачувати за орендоване житло та інші потреби. Але зароблених грошей буде недостатньо для комфортного життя.

Реклама

І найгірше, люди вимушені погоджуватися, бо немає інших варіантів. А чи можна прожити тут на цю зп? Ні. Максимум: зняти кімнату десь хз де, і харчуватися типу мівіною. Тому їхати сюди з планами знайти роботу – це взагалі найгірший план, я вже скільки всіх закликаю цього не робити, – зауважила українка.

Проблематичним є спілкування з роботодавцями, які відмовляються розповідати деталі про вакансію онлайн. Необхідно їхати в офіс, щоб дізнатися інформацію.

Як тільки ти запитуєш хоч щось – всьо, відповіді не чекай. Ти маєш приїхати тільки до них у офіс, який знаходиться десь у жопі світу, і тоді МОЖЛИВО вони щось та й скажуть, – зауважила українка.

Дізнайтеся також, чому прийшлося доплачувати за безплатні квитки Wizz Air українці, яка летіла до Швейцарії.