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Почему стоит ехать в Канаду – менталитет, работа и отношение к украинцам

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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17 июня, 16:15
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Как принимают украинцев, вынужденных спасаться от ужасов войны, в Канаде – читайте признание украинки Анны Кравчук
Менталитет, работа, проживание, отношение к украинцам - что стоит знать о Канаде
Менталитет, работа, проживание, отношение к украинцам - что стоит знать о Канаде / Фото: Коллаж: Сегодня

Врач-косметолог Анна Кравчук в мае выехала с сыном в Канаду. Решение далось тяжело. Оставить дом, мужа, родителей и любимую Украину. Все ради того, чтобы спасти сына от обстрелов и опасности.

Сегодня Анне приходится сталкиваться с другими проблемами – адаптация в новой стране. На своей странице в Instagram Кравчук рассказала, як принимают украинцев на другом конце света.

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Когда мы с сыном переезжали в Канаду, я волновалась, как примут нас в другом конце света. Сможем ли мы прижиться в стране Пяти Великих озер и кленового сиропа? – пишет Анна.

Женщина отметила, что страх исчез уже через несколько дней. Дело в том, что в Канаде большая украинская диаспора. Канада – третья страна в мире по численности украинцев. Поэтому наши язык и флаг для них привычные вещи, а украинцам это помогает быстро адаптироваться и почувствовать поддержку.

Во-вторых, канадцы очень дружелюбные люди, которые излучают спокойствие и счастье, – пишет Анна.

Она отметила, что такое спокойствие можно объяснить тем, что они живут в мирной стране, где обеспечены всем необходимым: жилье, питание, работа, качественные медицинские услуги.

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Все, что им остается, это учтиво платить налоги и коммунальные услуги, планируя будущее.

Анна также рассказала, что Канада утопает в зелени и это помогает справиться со стрессом.

Как бы ты ни устала в течение рабочего или учебного дня, но в окружении природы грусть и мышечная боль выветриваются. Приходишь в свой временный дом-укрытие, выпиваешь стакан вкусной воды из-под крана, готовишь тост в тостере, "приобретённом" в местном бесплатном магазине, обнимаешь сына, и позволяешь жизни быть, – написала Кравчук.

Конечно, косметолог отметила, что безумно скучает за Украиной, каждый вечер и утро читает новости о том, что происходит в стране. Анна каждый день старается быть сильной, собираться и ехать на обучение и работу.

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Анна Кравчук также рассказала, как можно получить работу в Канаде.

Недавно я успешно сдала экзамен в подтверждение своих профессиональных навыков. До этого все мои дипломы и 19-летний опыт работы в Канаде не имели веса, – написала Анна.

Она уточнила несколько важных моментов, о которых стоит знать:

  • Все, с кем она общается, работают исключительно официально.
  • Даже после 19 лет работы в сфере косметологии, во время обучения она почерпнула новые и полезные знания. Так, в Канаде врач сотрудничает с пациентом, опираясь на четкий медицинский протокол. Это очень упрощает рабочий процесс.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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