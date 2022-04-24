Великдень попри війну. Українці східного обряду святкують Воскресіння Христове

24 квітня 2022 року християни східного обряду відзначають Великдень — одне з двох найбільш значних свят церковного календаря.

Де і коли дивитися пасхальне богослужіння / Фото: Колаж:

24 квітня православні християни святкують Великдень 2022 року. В умовах війни мільйони віруючих не зможуть прийти до церкви на богослужіння та освятити пасхи. Розповідаємо, як і де дивитися службу і чи можна присвятити Великдень онлайн.

Богослужіння на ТБ та в соцмережах

Богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві можна буде дивитися в ефірі всеукраїнського телемарафону єдиних новин та на YouTube-каналі UA: Культура з 23:30 23 квітня.

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Богослужіння Української Греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві транслюватимуться в ефірі всеукраїнського телемарафону та на YouTube-каналі UA: Культура, починаючи з 07:30 24 квітня.

Онлайн-трансляцію богослужінь ПЦУ також можна буде переглянути:

на сторінці митрополита Єпіфанія у Facebook;

на сторінці ПЦУ у Facebook;

в акаунті ПЦУ у YouTube.

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Пасхальна утреня, божественна літургія та освячення пасок у Патріаршому соборі УГКЦ транслюватиметься на YouTube по цій засланні .

Чи можна віруючим ходити до храмів?

Заборон немає. Однак у небезпечних місцевостях ПЦУ дозволяє розпочинати Великодне богослужіння не опівночі, а вранці у неділю після завершення комендантської години.

Чи дозволяє церква молитися і святити паски будинку?

Жодних обмежень на участь у богослужіннях та ритуалах за допомогою сучасних технологій не існує, запевняють ієрархи. Зокрема, обмеження на фізичне відвідування храмів діяли і 2020-го, і 2021 року — через пандемію коронавірусу.

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ВСУ вітають українців: Докладемо зусиль, щоб Великдень був мирним і радісним

Своє вітання захисники оприлюднили на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Фейсбуці.

"Христос Воскрес! Збройні Сили України вітають українців зі світлим Великоднем! Воскресіння Сина Божого – свідчення урочистості життя над смертю, перемоги добра над злом", – йдеться у привітанні ЗСУ.

У Збройних силах зазначили, що зараз українцям випало жити в переломні часи, коли зло, що нахабилося, прийшло до нас сіяти страх і смерть. Між 500-кілограмовими авіаційними бомбами, дикими ордами російських окупантів та мирним населенням процвітаючої України – лише військо та особовий склад Збройних Сил України.

"Ми, військовослужбовці, докладемо всіх зусиль, щоб дарований Богом сьогоднішній Великдень був мирним і радісним для вас, дорогі українці", – запевнили у ЗСУ.

Погода на Великдень-2022: головні прикмети

Холодна, але не мінусова погода – до сухого літа.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то буде суха.

Дощ без грози віщує дощову весну.

Якщо похмуро, значить, і літо буде холодним та похмурим.

Мороз на Великдень передбачає хороший урожай.

А якщо тепло та ясно у неділю, значить, літо буде сонячним та врожайним.

Зіркова, ясна ніч на Великдень обіцяє заморозки та похолодання.

Народні забобони та прикмети на Великдень-2022

Викидати сміття після заходу сонця перед Великоднем не можна – удачу викинеш.

Якщо загадати бажання з'їсти освячене яблуко, то бажання здійсниться.

Щоб гроші водилися в будинку, крихти після великоднього бенкету треба не викинути, а згодувати птахам.

Якщо на Великдень брова засвербіла у незаміжньої дівчини, значить, вона скоро зустріне свого нареченого і вийде заміж.

Добробут швидко покращиться, якщо після освячення великодньої їжі роздати паски та фарбування нужденним.

Якщо жінка мріє завагітніти, але не може, то на великодній стіл потрібно поставити додаткову тарілку зі шматочком паски та фарбуванням – це частування для майбутньої дитини.

Народні прикмети Великодня кажуть, що чим багатший стіл, тим багатшим буде рік у сім'ї.

Раніше ми розповідали про харчові барвники для яєць, які шкідливі для здоров'я .