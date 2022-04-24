Великдень попри війну. Українці східного обряду святкують Воскресіння Христове

24 квітня православні християни святкують Великдень 2022 року. В умовах війни мільйони віруючих не зможуть прийти до церкви на богослужіння та освятити пасхи. Розповідаємо, як і де дивитися службу і чи можна присвятити Великдень онлайн.
Богослужіння на ТБ та в соцмережах
Богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві можна буде дивитися в ефірі всеукраїнського телемарафону єдиних новин та на YouTube-каналі UA: Культура з 23:30 23 квітня.
Богослужіння Української Греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві транслюватимуться в ефірі всеукраїнського телемарафону та на YouTube-каналі UA: Культура, починаючи з 07:30 24 квітня.
Далі по темі
Онлайн-трансляцію богослужінь ПЦУ також можна буде переглянути:
на сторінці митрополита Єпіфанія у Facebook;
на сторінці ПЦУ у Facebook;
в акаунті ПЦУ у YouTube.
Пасхальна утреня, божественна літургія та освячення пасок у Патріаршому соборі УГКЦ транслюватиметься на YouTube по цій засланні .
Чи можна віруючим ходити до храмів?
Заборон немає. Однак у небезпечних місцевостях ПЦУ дозволяє розпочинати Великодне богослужіння не опівночі, а вранці у неділю після завершення комендантської години.
Чи дозволяє церква молитися і святити паски будинку?
Жодних обмежень на участь у богослужіннях та ритуалах за допомогою сучасних технологій не існує, запевняють ієрархи. Зокрема, обмеження на фізичне відвідування храмів діяли і 2020-го, і 2021 року — через пандемію коронавірусу.
ВСУ вітають українців: Докладемо зусиль, щоб Великдень був мирним і радісним
Своє вітання захисники оприлюднили на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Фейсбуці.
"Христос Воскрес! Збройні Сили України вітають українців зі світлим Великоднем! Воскресіння Сина Божого – свідчення урочистості життя над смертю, перемоги добра над злом", – йдеться у привітанні ЗСУ.
У Збройних силах зазначили, що зараз українцям випало жити в переломні часи, коли зло, що нахабилося, прийшло до нас сіяти страх і смерть. Між 500-кілограмовими авіаційними бомбами, дикими ордами російських окупантів та мирним населенням процвітаючої України – лише військо та особовий склад Збройних Сил України.
"Ми, військовослужбовці, докладемо всіх зусиль, щоб дарований Богом сьогоднішній Великдень був мирним і радісним для вас, дорогі українці", – запевнили у ЗСУ.
Погода на Великдень-2022: головні прикмети
- Холодна, але не мінусова погода – до сухого літа.
- Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то буде суха.
- Дощ без грози віщує дощову весну.
- Якщо похмуро, значить, і літо буде холодним та похмурим.
- Мороз на Великдень передбачає хороший урожай.
- А якщо тепло та ясно у неділю, значить, літо буде сонячним та врожайним.
- Зіркова, ясна ніч на Великдень обіцяє заморозки та похолодання.
Народні забобони та прикмети на Великдень-2022
- Викидати сміття після заходу сонця перед Великоднем не можна – удачу викинеш.
- Якщо загадати бажання з'їсти освячене яблуко, то бажання здійсниться.
- Щоб гроші водилися в будинку, крихти після великоднього бенкету треба не викинути, а згодувати птахам.
- Якщо на Великдень брова засвербіла у незаміжньої дівчини, значить, вона скоро зустріне свого нареченого і вийде заміж.
- Добробут швидко покращиться, якщо після освячення великодньої їжі роздати паски та фарбування нужденним.
- Якщо жінка мріє завагітніти, але не може, то на великодній стіл потрібно поставити додаткову тарілку зі шматочком паски та фарбуванням – це частування для майбутньої дитини.
- Народні прикмети Великодня кажуть, що чим багатший стіл, тим багатшим буде рік у сім'ї.
Раніше ми розповідали про харчові барвники для яєць, які шкідливі для здоров'я .