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Великдень попри війну. Українці східного обряду святкують Воскресіння Христове

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24 квітня, 04:01
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24 квітня 2022 року християни східного обряду відзначають Великдень — одне з двох найбільш значних свят церковного календаря.
Де і коли дивитися пасхальне богослужіння / Фото: Колаж:
Де і коли дивитися пасхальне богослужіння / Фото: Колаж:

24 квітня православні християни святкують Великдень 2022 року. В умовах війни мільйони віруючих не зможуть прийти до церкви на богослужіння та освятити пасхи. Розповідаємо, як і де дивитися службу і чи можна присвятити Великдень онлайн.

Богослужіння на ТБ та в соцмережах

Богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві можна буде дивитися в ефірі всеукраїнського телемарафону єдиних новин та на YouTube-каналі UA: Культура з 23:30 23 квітня.

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Богослужіння Української Греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві транслюватимуться в ефірі всеукраїнського телемарафону та на YouTube-каналі UA: Культура, починаючи з 07:30 24 квітня.

Онлайн-трансляцію богослужінь ПЦУ також можна буде переглянути:

на сторінці митрополита Єпіфанія у Facebook;
на сторінці ПЦУ у Facebook;
в акаунті ПЦУ у YouTube.

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Пасхальна утреня, божественна літургія та освячення пасок у Патріаршому соборі УГКЦ транслюватиметься на YouTube по цій засланні .

Чи можна віруючим ходити до храмів?

Заборон немає. Однак у небезпечних місцевостях ПЦУ дозволяє розпочинати Великодне богослужіння не опівночі, а вранці у неділю після завершення комендантської години.

Чи дозволяє церква молитися і святити паски будинку?

Жодних обмежень на участь у богослужіннях та ритуалах за допомогою сучасних технологій не існує, запевняють ієрархи. Зокрема, обмеження на фізичне відвідування храмів діяли і 2020-го, і 2021 року — через пандемію коронавірусу.

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ВСУ вітають українців: Докладемо зусиль, щоб Великдень був мирним і радісним

Своє вітання захисники оприлюднили на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Фейсбуці.

"Христос Воскрес! Збройні Сили України вітають українців зі світлим Великоднем! Воскресіння Сина Божого – свідчення урочистості життя над смертю, перемоги добра над злом", – йдеться у привітанні ЗСУ.

У Збройних силах зазначили, що зараз українцям випало жити в переломні часи, коли зло, що нахабилося, прийшло до нас сіяти страх і смерть. Між 500-кілограмовими авіаційними бомбами, дикими ордами російських окупантів та мирним населенням процвітаючої України – лише військо та особовий склад Збройних Сил України.

"Ми, військовослужбовці, докладемо всіх зусиль, щоб дарований Богом сьогоднішній Великдень був мирним і радісним для вас, дорогі українці", – запевнили у ЗСУ.

Погода на Великдень-2022: головні прикмети

  • Холодна, але не мінусова погода – до сухого літа.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то буде суха.
  • Дощ без грози віщує дощову весну.
  • Якщо похмуро, значить, і літо буде холодним та похмурим.
  • Мороз на Великдень передбачає хороший урожай.
  • А якщо тепло та ясно у неділю, значить, літо буде сонячним та врожайним.
  • Зіркова, ясна ніч на Великдень обіцяє заморозки та похолодання.

Народні забобони та прикмети на Великдень-2022

  • Викидати сміття після заходу сонця перед Великоднем не можна – удачу викинеш.
  • Якщо загадати бажання з'їсти освячене яблуко, то бажання здійсниться.
  • Щоб гроші водилися в будинку, крихти після великоднього бенкету треба не викинути, а згодувати птахам.
  • Якщо на Великдень брова засвербіла у незаміжньої дівчини, значить, вона скоро зустріне свого нареченого і вийде заміж.
  • Добробут швидко покращиться, якщо після освячення великодньої їжі роздати паски та фарбування нужденним.
  • Якщо жінка мріє завагітніти, але не може, то на великодній стіл потрібно поставити додаткову тарілку зі шматочком паски та фарбуванням – це частування для майбутньої дитини.
  • Народні прикмети Великодня кажуть, що чим багатший стіл, тим багатшим буде рік у сім'ї.

Раніше ми розповідали про харчові барвники для яєць, які шкідливі для здоров'я .

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