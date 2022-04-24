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Пасха несмотря на войну. Украинцы восточного обряда празднуют Воскресение Христово

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24 апреля, 04:01
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24 апреля 2022 года христиане восточного обряда отмечают Пасху — один из двух наиболее значительных праздников церковного календаря
Где и когда смотреть пасхальное богослужение / Фото: Коллаж: Сегодня
Где и когда смотреть пасхальное богослужение / Фото: Коллаж: Сегодня

24 апреля православные христиане празднуют Пасху 2022. В условиях войны миллионы верующих не смогут прийти в церковь на богослужение и освятить пасхи. Рассказываем, как и где смотреть службу и можно ли посвятить пасху онлайн.

Богослужения на ТВ и в соцсетях

Богослужение Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве можно будет смотреть в эфире всеукраинского телемарафона единых новостей и на YouTube-канале UA: Культура с 23:30 23 апреля.

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Богослужение Украинской Греко-католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве будут транслироваться в эфире всеукраинского телемарафона и на YouTube-канале UA: Культура начиная с 07:30 24 апреля.

Онлайн-трансляцию богослужений ПЦУ также можно будет посмотреть:

на странице митрополита Епифания в Facebook;
на странице ПЦУ в Facebook;
в аккаунте ПЦУ в YouTube.

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Пасхальная утреня, божественная литургия и освящение пасок в Патриаршем соборе УГКЦ будет транслироваться в YouTube по этой ссылке.

Можно ли верующим ходить в храмы?

Запретов нет. Однако в опасных местностях ПЦУ позволяет начинать Пасхальное богослужение не в полночь, а утром в воскресенье после завершения комендантского часа.

Позволяет ли церковь молиться и святить паски дома?

Никаких ограничений на участие в богослужениях и ритуалах при помощи современных технологий не существует, уверяют иерархи. В частности, ограничения на физическое посещение храмов действовали и в 2020-м, и в 2021 году — из-за пандемии коронавируса.

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ВСУ поздравляют украинцев: Приложим усилия, чтобы Пасха была мирной и радостной

Свое поздравление защитники обнародовали на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке.

"Христос Воскрес! Вооруженные Силы Украины поздравляют украинцев со светлой Пасхой! Воскресение Сына Божия – свидетельство торжества жизни над смертью, победы добра над злом", – говорится в приветствии ВСУ.

В Вооруженных силах отметили, что сейчас украинцам выпало жить в переломные времена, когда обнаглевшее зло пришло к нам сеять страх и смерть. Между 500-килограммовыми авиационными бомбами, дикими ордами российских оккупантов и мирным населением процветающей Украины – только воинство и личный состав Вооруженных Сил Украины.

"Мы, военнослужащие, приложим все усилия, чтобы дарованная Богом сегодняшняя Пасха была мирной и радостной для вас, дорогие украинцы", – заверили в ВСУ.

Погода на Пасху-2022: главные приметы

  • Холодная, но не минусовая погода – к сухому лету.
  • Если в этот день разыграется гроза, значит, осень придет поздно и будет сухой.
  • Дождь без грозы предвещает дождливую весну.
  • Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и пасмурным.
  • Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.
  • А если тепло и ясно в воскресенье, значит, лето будет солнечным и урожайным.
  • Звездная, ясная ночь на Пасху обещает заморозки и похолодания.

Народные суеверия и приметы на Пасху-2022

  • Выбрасывать мусор после заката солнца перед Пасхой нельзя – удачу выбросишь.
  • Если загадать желание съесть освященное яблоко, то желание исполнится.
  • Чтобы деньги водились в доме, крошки после пасхального пиршества нужно не выбросить, а скормить птицам.
  • Если на Пасху бровь зачесалась у незамужней девушки, значит, она скоро встретит своего суженого и выйдет замуж.
  • Благосостояние быстро улучшится, если после освящения пасхальной еды раздать паски и крашенки нуждающимся.
  • Если женщина мечтает забеременеть, но не может, то на пасхальный стол нужно поставить дополнительную тарелку с кусочком кулича и крашенкой – это угощение для будущего ребенка.
  • Народные приметы Пасха говорят, что чем богаче стол, тем богаче будет год в семье.

Ранее мы рассказывали о пищевых красителях для яиц, которые вредны для здоровья.

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